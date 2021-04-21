Ученые связали боль в спине с повышенной смертностью у женщин

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У женщин боли в спине связаны с повышенным риском преждевременной смерти. Результаты проведенного анализа ученые Бостонского медцентра опубликовали в журнале Journal of General Internal Medicine.

Авторы работы проанализировали 11 исследований, участниками которых стали свыше 81 тысячи человек среднего и старшего возраста. Выяснилось, что женщины, страдающие болями в спине, имеют более высокий риск смерти в сравнении с теми, кто с такой проблемой не сталкивался.

Умеренные боли, которые не препятствовали выполнению повседневных дел, почти не влияли на продолжительность жизни, однако более сильные сигнализировали о риске летального исхода, сообщает "Газета.ру".

Ученые отметили, что возраст на связь между болью в спине и смертностью не повлиял. Им также не удалось обнаружить подобной взаимосвязи у мужчин.

Ограничение подвижности, вызванное болью в спине, приводит к набору веса, развитию сердечно-сосудистых и других заболеваний. Также люди, страдающие от боли в спине, чаще других падают и получают переломы и другие травмы, которые еще сильнее подрывают здоровье, пояснили ученые.

Авторы работы считают важным в будущем выяснить, может ли борьба с болью в спине увеличить продолжительность жизни.

Ранее специалист пояснил, как офисным работникам избежать проблем с позвоночником. Он отметил, что многие сталкиваются с болью в пояснице и шейном отделе.