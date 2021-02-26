Кардиолог перечислила симптомы нетипичных инфарктов

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Кардиолог Наталья Гаврилюк рассказала "Пятому каналу", что симптомы инфаркта иногда можно не заметить. Порой про заболевание пациент узнает только после обследования у врача.
Также бывают случаи, когда при сердечном приступе болит левая рука или левый мизинец. А абдоминальный инфаркт и вовсе можно перепутать с заболеваниями ЖКТ, поскольку боль находится в верхней половине живота.
"Такие пациенты чаще всего попадают сначала к хирургам. Если им вовремя делают ЭКГ и появляется в их судьбе кардиолог, который понимает, что это нетипичная форма инфаркта миокарда, все благополучно может закончиться", – объяснила Гаврилюк.
Кардиолог также предупредила об аритмическом инфаркте. В этом случае пациент может потерять сознание, бывает, что у него наступает клиническая смерть.
При церебральном инфаркте происходит нарушение мозгового кровообращения, что ведет к головокружению, болям в голове, потере сознания.
По словам специалиста, такие формы инфарктов трудно диагностировать. Особенно пристально следить за своим самочувствием стоит людям с нарушениями нервной системы, с ожирением, пациентам с сахарным диабетом, а также женщинам. Представителям групп риска рекомендуется контролировать сахар в крови и артериальное давление. Также стоит избавиться от вредных привычек.
Ранее сообщалось, что симптомы панической атаки и сердечного приступа могут быть похожи, однако их можно отличить по некоторым характерным чертам.
При инфаркте ограничивается приток крови к сердечной мышце из-за закупорки артерии, что вызывает боль в груди, одышку, учащенное сердцебиение и потоотделение. При панической атаке возможно проявление тех же симптомов, однако, как правило, различается их длительность.
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