Кардиолог рассказал, как отличить паническую атаку от сердечного приступа

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Симптомы панической атаки и сердечного приступа могут быть похожи, однако их можно отличить по некоторым характерным чертам, рассказал американский кардиолог Раджеш Дэйв. Об этом сообщает MedicalXpress.

По словам врача, при инфаркте ограничивается приток крови к сердечной мышце из-за закупорки артерии, что вызывает боль в груди, одышку, учащенное сердцебиение и потоотделение. При панической атаке возможно проявление тех же симптомов, однако, как правило, различается их длительность.

"Симптомы сохраняются до тех пор, пока человек не получит неотложную медицинскую помощь. При панической атаке симптомы могут сохраняться 20 минут, а затем исчезнуть", – заявил Дэйв.

Он также уточнил, что пациенты с сердечным приступом зачастую испытывают предупреждающие симптомы за несколько дней или недель до самого приступа, который, чаще всего происходит в момент физической активности. Панические атаки же в основном возникают, наоборот, из-за отсутствия активной физической нагрузки и могут быть спровоцированы различными триггерами, к примеру плохими новостями.

Ранее эксперты перечислили неочевидные признаки инфаркта. По словам исследователей, к ним можно также отнести ощущение слабости, внезапное увеличение потоотделения. Еще тяжелое сердцебиение, нерегулярный сердечный ритм, потеря сознания могут говорить о наступлении болезни.