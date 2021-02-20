Кардиолог рассказал, как отличить паническую атаку от сердечного приступа

Фото: depositphotos/KostyaKlimenko
Симптомы панической атаки и сердечного приступа могут быть похожи, однако их можно отличить по некоторым характерным чертам, рассказал американский кардиолог Раджеш Дэйв. Об этом сообщает MedicalXpress.
По словам врача, при инфаркте ограничивается приток крови к сердечной мышце из-за закупорки артерии, что вызывает боль в груди, одышку, учащенное сердцебиение и потоотделение. При панической атаке возможно проявление тех же симптомов, однако, как правило, различается их длительность.
"Симптомы сохраняются до тех пор, пока человек не получит неотложную медицинскую помощь. При панической атаке симптомы могут сохраняться 20 минут, а затем исчезнуть", – заявил Дэйв.
Он также уточнил, что пациенты с сердечным приступом зачастую испытывают предупреждающие симптомы за несколько дней или недель до самого приступа, который, чаще всего происходит в момент физической активности. Панические атаки же в основном возникают, наоборот, из-за отсутствия активной физической нагрузки и могут быть спровоцированы различными триггерами, к примеру плохими новостями.
Ранее эксперты перечислили неочевидные признаки инфаркта. По словам исследователей, к ним можно также отнести ощущение слабости, внезапное увеличение потоотделения. Еще тяжелое сердцебиение, нерегулярный сердечный ритм, потеря сознания могут говорить о наступлении болезни.
"Доктор 24": панические атаки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: