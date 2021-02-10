Психолог рассказал, как справиться с социофобией и тревогами из-за пандемии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Специалист по фобиям и тревожным психическим расстройствам Олег Сурков рассказал Москве 24, что избавиться от беспокойства из-за коронавируса можно, посмотрев своему страху в глаза, а не избегая его. По мнению психолога, с навязчивыми тревожными мыслями и социофобией поможет справиться занятость на работе, любимое дело и физические упражнения.
О развитии у людей социофобии на фоне пандемии рассказал директор Центра практической психологии Сергей Ключников. "Есть болезнь, и о ней говорили неадекватно много, ее вычленили из всех болезней и проблем мира, она действительно получила "корону человеческого внимания". Такие перекосы чреваты воспитанием социофобии, то есть появлением напряженного и негативного отношения к другим людям. Теперь они воспринимаются как потенциальные источники болезней, заразы и прочего", – рассказал Ключников.
Психолог Олег Сурков считает, что часто социофобии подвержены люди, склонные к навязчивым мыслям и постоянно прокручивающие их в своей голове. Нередко это люди, которые ничем не заняты: сидят без работы, у них нет любимого дела, не заняты детьми. "У всех проблем одно начало – сидела женщина, скучала. Это относится на 100% и к мужчинам", – отметил Сурков.
В итоге человек может бояться выходить из дома, общаться с друзьями, пересекаться с людьми в магазине. Любой чих со стороны или рукопожатие он воспринимает как угрозу своему здоровью.
Сурков отметил, что чаще этим страдают люди, склонные к тревоге и паранойе. "Это люди шизоидного, параноидального и фобического типа, сомневающиеся люди. У них может развиться фобия, начаться панические атаки", – сообщил психолог.
При социофобии специалист рекомендует не избегать опыта общения с людьми и выхода из дома, а смотреть своему страху в глаза. Соблюдать все меры безопасности, надевать маску, перчатки и идти куда нужно.
Сурков напомнил, что даже в условиях вне пандемии люди часто переживают и боятся перед встречей с незнакомым человеком или переговорами с важными людьми. Но, как только человек идет в эту ситуацию, знакомится с людьми, страх уходит. Это также касается новых событий, например поездки в незнакомое место.
Чтобы уменьшить тревогу, специалист рекомендует практиковать однообразные циклические движения.
Во время однообразных движений необходимо просто думать о чем-нибудь. Тогда тревожные мысли будут постепенно уходить. Физическая нагрузка также хорошо скажется на общем состоянии, уточнил психолог. Кроме того, для избавления от социофобии и тревог отлично подойдут методы психофизиологической саморегуляции – йога, цигун, аутогенная тренировка и другие, добавил эксперт.
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