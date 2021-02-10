Психолог рассказал, как справиться с социофобией и тревогами из-за пандемии

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Специалист по фобиям и тревожным психическим расстройствам Олег Сурков рассказал Москве 24, что избавиться от беспокойства из-за коронавируса можно, посмотрев своему страху в глаза, а не избегая его. По мнению психолога, с навязчивыми тревожными мыслями и социофобией поможет справиться занятость на работе, любимое дело и физические упражнения.

О развитии у людей социофобии на фоне пандемии рассказал директор Центра практической психологии Сергей Ключников. "Есть болезнь, и о ней говорили неадекватно много, ее вычленили из всех болезней и проблем мира, она действительно получила "корону человеческого внимания". Такие перекосы чреваты воспитанием социофобии, то есть появлением напряженного и негативного отношения к другим людям. Теперь они воспринимаются как потенциальные источники болезней, заразы и прочего", – рассказал Ключников.

Психолог Олег Сурков считает, что часто социофобии подвержены люди, склонные к навязчивым мыслям и постоянно прокручивающие их в своей голове. Нередко это люди, которые ничем не заняты: сидят без работы, у них нет любимого дела, не заняты детьми. "У всех проблем одно начало – сидела женщина, скучала. Это относится на 100% и к мужчинам", – отметил Сурков.

В итоге человек может бояться выходить из дома, общаться с друзьями, пересекаться с людьми в магазине. Любой чих со стороны или рукопожатие он воспринимает как угрозу своему здоровью.





Олег Сурков психолог, специалист по фобиям и тревожным психическим расстройствам Чем больше мы избегаем выхода из дома, тем больше наш страх усиливается. Мы подтверждаем себе, что не справились со своей проблемой. И область избегания все время расширяется.

Сурков отметил, что чаще этим страдают люди, склонные к тревоге и паранойе. "Это люди шизоидного, параноидального и фобического типа, сомневающиеся люди. У них может развиться фобия, начаться панические атаки", – сообщил психолог.

При социофобии специалист рекомендует не избегать опыта общения с людьми и выхода из дома, а смотреть своему страху в глаза. Соблюдать все меры безопасности, надевать маску, перчатки и идти куда нужно.





Олег Сурков психолог, специалист по фобиям и тревожным психическим расстройствам Нужно идти на свой страх, а не избегать его. От избегания страх будет только увеличиваться, это как тренажер для него. Нужно исследовать его, заглянуть ему в глаза, и тогда ваш страх превратится в смелость.

Сурков напомнил, что даже в условиях вне пандемии люди часто переживают и боятся перед встречей с незнакомым человеком или переговорами с важными людьми. Но, как только человек идет в эту ситуацию, знакомится с людьми, страх уходит. Это также касается новых событий, например поездки в незнакомое место.

Чтобы уменьшить тревогу, специалист рекомендует практиковать однообразные циклические движения.





Олег Сурков психолог, специалист по фобиям и тревожным психическим расстройствам Многие, когда волнуются, ходят по комнате. Это сама природа подсказывает человеку, что нужно сделать, чтобы снизить свою тревогу. Такими действиями могут стать ходьба, бег, лыжи, плавание, скандинавская ходьба. Это все успокаивает.

Во время однообразных движений необходимо просто думать о чем-нибудь. Тогда тревожные мысли будут постепенно уходить. Физическая нагрузка также хорошо скажется на общем состоянии, уточнил психолог. Кроме того, для избавления от социофобии и тревог отлично подойдут методы психофизиологической саморегуляции – йога, цигун, аутогенная тренировка и другие, добавил эксперт.