Переболевшие коронавирусом рассказали о необычных последствиях COVID-19

Переболевшие ковидом рассказали Москве 24 о необычных и ярких последствиях, которые внесли коррективы в их личную жизнь. Одни разочаровались в любимой еде, другие перестали чувствовать запах своих кошек, третьи стали сводить с ума противоположный пол. Самые интимные подробности постковидной жизни – в нашем материале.

"Не чувствую запах пота"

Юлия Косова. Фото: предоставлено героиней материала

Москвичка Юлия Косова, работающая экскурсоводом, рассказала Москве 24, что пролежала в больнице с ковидом две недели. Первую неделю у нее держалась высокая температура и была сильная слабость, поэтому даже при наличии душевой кабины в палате помыться было физически невозможно.





Юлия Косова Максимум, что я могла делать, – менять свои мокрые футболки. Я понимала, что через неделю от меня должен появиться запах. Но его не было. Понюхала и подумала, что нос не особо работает.

Однако и после выписки из больницы обоняние не вернулось. Более того, нечувствительность к запаху пота проявилась и у сына Юлии, который также переболел ковидом. "Он помнил, как до болезни сильно пахло потом на складе, где идут большие загрузки, и вдруг обнаружил, что ничего не чувствует", – вспоминает Юлия. Пришлось даже провести эксперимент в кругу семьи с использованием дезодоранта и без него.





Юлия Косова Мы друг друга перенюхали и поняли, что ни своего, ни чужого пота мы не чувствуем.

С аналогичной проблемой столкнулась и москвичка Дарья, работающая в столице фитнес-тренером. "После того как я переболела коронавирусом, совершенно не чувствовала запаха пота. Это необычно, потому что ты думаешь: а пахнешь ты или нет?" – рассказала Дарья. При этом, по словам Дарьи, нельзя сказать, что обоняние пропало полностью.





Дарья Обычно после тренировки я чувствую, что надо помыться. А в данной ситуации не понимаешь: от тебя действительно не пахнет или все-таки пахнет? Возникает дискомфорт, и я пытаюсь максимально за собой ухаживать, даже чересчур.

Некоторые даже видят в таком феномене плюс: можно ехать летом в общественном транспорте и не чувствовать дискомфорта. Однако обе девушки довольно настороженно относятся к таким перспективам. "Меня это больше пугает, чем веселит, потому что непонятно, какие другие запахи я не могу чувствовать", – отметила Юлия Косова.



Иммунолог-аллерголог Надежда Логина сообщила Москве 24, что эта проблема связана с поражением периферических рецепторов носа. Пропадают нервные окончания и зоны, которые отвечают за восприятие запахов. Период восстановления может занять до нескольких месяцев.



Нет отбоя от мужчин

Маргарита. Фото: предоставлено героиней материала

У Маргариты Куликовой последствия коронавируса тоже стали неожиданными. Она разлюбила свой парфюм. "После того как я переболела, просто не могу его нюхать, меня от него тошнит, очень сильно болит и кружится голова. Тем парфюмом я больше не пользуюсь, нашла новый", – рассказала девушка Москве 24.

Однако такой поворот событий принес Маргарите приятный сюрприз – с использованием нового парфюма к ней стали активно проявлять интерес мужчины. "Ко мне начали подкатывать мужики на улице, в метро. Когда я в первый раз побрызгалась новым парфюмом, со мной в метро познакомился парень", – рассказала она.





Маргарита Куликова Мужчины на новый парфюм очень странно реагируют, я прям удивляюсь. Они меня реально обнюхивают. Я даже в метро когда стою, чувствую, что мужики становятся поближе ко мне и нюхают.

Врач-иммунолог Владимир Болибок предположил, что, возможно, болезнь могла как-то повлиять на феромоны. "В процессе инфекции COVID-19 может быть изменение работы эндокринной системы, в частности было описано, что вирус выделяется из ткани яичников. Может, что-то с этим и связанно", – отметил врач. Исследования также показали влияние коронавируса на мужскую функцию.

Однако иммунолог-аллерголог Надежда Логина считает, что дело просто в хорошо подобранном аромате. "Она поменяла парфюм, который оказался более привлекательным для противоположного пола. Мы всегда при покупке парфюма нюхаем не только предлагаемые тестеры, но и как этот запах будет ощущаться на коже. Это особенности кожи", – отметила Логина.

Дикий жор и запах кошек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

После коронавируса у многих меняются вкусовые приоритеты. То, что они без ума любили вчера, ненавидят сегодня. Маргарита, которая обожала яйца во всех видах и бездрожжевой хлеб, очень страдает, что ее любимые блюда резко изменили свои вкусовые свойства. "Спустя месяц после ковида у меня начался ад: яйца пахнут чем-то тухлым, запах дико бьет в нос, а хлеб стал кислым, как забродивший кефир", – сообщила девушка.



Врач-иммунолог Владимир Болибок сообщил Москве 24, что этот эффект называется "дисгевзия" – нарушение вкусового восприятия. Связан он с поражением нейронов, отвечающих за восприятие вкуса. "Возникает либо полное повреждение (человек вообще не будет чувствовать, что бы он ни съел), либо нарушение вкусового восприятия, которое может приводить к ощущениям извращенного вкуса", – подчеркнул врач.



О похожих последствиях рассказала Москве 24 доцент Юлия Артамонова. У нее вкусовые ощущения стали меняться через три месяца после болезни:





Юлия Артамонова Начали проявляться мерзкие вкусы отдельных продуктов: огурец, банан, черный чай. Как будто они месяц открытыми пролежали в протухшем, немытом холодильнике.

На Юлию Косову, наоборот, напал жор. "У меня он проявляется в поедании немыслимого количества овощей. В целом мне все равно, что есть: свекла, капуста, хлеб, щи, креветки, чай с чесноком. Я хоть ем не сладкое, но просто все подряд. И это очень сложно контролировать", – отметила Юлия. При этом ее подруга после ковида прибавила в весе из-за резкой чувствительности к запаху выпечки.





Юлия Косова Подруга ясно чувствует только вкус выпечки, поэтому килограммы набираются быстро. А друг похудел на 12 килограммов, потому что стал чувствовать все вредное.

Некоторые переболевшие ковидом также отмечают, что не чувствуют запахов в уборной, даже от домашних животных. Не понимают по запаху, когда нужно постирать вещи, и ориентируются исключительно исходя из количества дней носки. "С одной стороны, хорошо, что ты не учуешь запахи, от которых тебе плохо. С другой – ты можешь не почувствовать просроченные продукты", – отметила фитнес-тренер Дарья.

Врач-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что около 2/3 заболевших коронавирусом испытывают потерю обоняния. "Какая-то часть людей независимо от потери обоняния испытывает нарушения вкуса. Эти симптомы могут сочетаться, могут быть по отдельности", – отметил Болибок. Для возвращения вкуса и обоняния специалисты рекомендуют в качестве тренировки нюхать корицу, гвоздику, лук, чтобы раздражать рецепторы носа, которые постепенно будут восстанавливаться.