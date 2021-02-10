Психолог рассказал о развитии социофобии у людей из-за COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Директор Центра практической психологии Сергей Ключников рассказал о развитии социофобии у людей из-за коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.
"Есть болезнь, и о ней говорили неадекватно много, ее вычленили из всех болезней и проблем мира, она действительно получила "корону человеческого внимания". Такие перекосы чреваты воспитанием социофобии, то есть появлением напряженного и негативного отношения к другим людям. Теперь они воспринимаются как потенциальные источники болезней, заразы и прочего", – отметил психолог.
Ключников отметил, что с социофобией можно справиться с помощью постепенного принятия болезни и того, что она отступает, страна снимает ограничения. Также он рекомендовал меньше думать об инфекции и концентрировать свое внимание на приятных мелочах и общении.
"Нужно находить позитивное в общении с людьми, то есть вспоминать, что общение – это приятно. Потребность в общении есть у всех, люди изголодались по общению. Надо думать о людях не только как об источнике опасности, но и как источнике роскоши человеческого общения", – отметил Ключников.
Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров сообщил, что многие люди еще до заражения коронавирусом начинают испытывать тревожные расстройства. После выздоровления тревожность может усилиться из-за переживаний о том, что в будущем можно повторно заболеть с более тяжелыми последствиями, отметил специалист.
Психолог также подчеркнул, что усиливать беспокойство и депрессию может госпитализация одного из близких или статистика по смертности от коронавируса в новостях. В подобных ситуациях Жавнеров рекомендует работать над тем, чтобы менять свое восприятие событий.
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