Врач назвал COVID-19 самым большим ударом по психике со времен войны

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Угроза влияния пандемии коронавирусной инфекции на психику людей, вероятно, самая большая со времен Второй мировой войны. Негативные последствия от COVID-19 могут продолжаться несколько лет, приводит The Guardian заявление президента британского Королевского колледжа психиатров Эдриана Джеймса.
Как считает эксперт, на психике человека сказывается ряд факторов, среди которых собственное заболевание, а также болезнь и смерть близких.
"Это, вероятно, самый большой удар по психическому здоровью со времен Второй мировой войны. Оно не прекратится, когда вирус будет под контролем и в больнице останется мало людей", – обратил внимание доктор. По его словам, после первого локдауна, который был весной, к психологам в Великобритании стали чаще обращаться люди.
Как считает доктор, надо сделать психиатрические услуги более доступными для населения. Кроме того, целесообразным будет увеличить поддержку уязвимых категорий граждан, добавил Джеймс.
Ранее говорилось, что Россия до 12 января продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией. Об этом рассказали в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
По данным ВОЗ на 28 декабря, в мире выявлено уже более 79,2 миллиона случаев заражения, свыше 1,7 миллиона человек скончались.
В России выявлено 3 078 035 случаев коронавируса. За весь период умерли 55 265 человек, выздоровели 2 471 309 человек.
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