РФ продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

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Российская Федерация продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января включительно. Об этом рассказали в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.

"Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 12 января 2021 года", – заявили в Оперштабе.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса был обнаружен в Великобритании. Говорилось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса. На территории страны с 26 декабря распространили антивирусные ограничения на большее число регионов юго-востока Англии.

Кроме того, ученые назвали главную опасность "британского" штамма коронавирусной инфекции. Специалисты сделали вывод, что новая вариация вируса стала на 56% заразнее.