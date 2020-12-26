Ученые назвали главную опасность "британского" штамма коронавируса

Фото: AP/TASS/Alberto Pezzali

Названа главная опасность нового штамма коронавирусной инфекции COVID-19, выявленного в Великобритании. Об этом пишет портал MedicalXpress.

Исследование на данную тему провели ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины. Специалисты сделали вывод, что новая вариация вируса стала на 56% заразнее.

Ученые предположили, что такой расклад приведет к росту числа инфицированных.

В исследовании отмечается, что все действующие в Великобритании ограничения против коронавируса не смогут предотвратить подобного сценария. При этом любое послабление вызовет резкий рост заболеваемости.

Новый штамм коронавируса ранее обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

Роспотребнадзор в связи с этим ввел обязательный 14-дневный карантин для всех приезжающих из Великобритании. Соответствующее распоряжение вступит в силу с 26 декабря.