В Москве мужчину спасли после пяти клинических смертей за ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московским врачам удалось спасти жизнь пациента, который перенес пять клинических смертей в течение одной ночи. Об этом сообщается в Telegram-канале социального комплекса Москвы.

"47-летний мужчина почувствовал сильную боль в сердце и сразу же вызвал скорую. Фельдшеры успели вовремя – именно в момент их приезда у пациента наступила первая клиническая смерть. По дороге в больницу у мужчины еще два раза останавливалось сердце. В обоих случаях бригада успешно проводила реанимацию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что четвертую клиническую смерть мужчина перенес сразу после госпитализации в больницу Виноградова, а пятую – уже на операционном столе. Однако врачам удалось вернуть пациента к жизни и успешно завершить операцию, установив на артерию специальный стент.

"Сейчас мужчина идет на поправку", – сообщает комплекс.

Ранее хирурги инфекционной клинической больницы № 2 удалили воспаленный аппендикс женщине на 29-й неделе беременности. Как уточняется, женщина поступила в больницу с подозрением на кишечную инфекцию. Хирург Геннадий Письменный отметил, что операция длилась всего 20 минут. В настоящее время женщине и ее будущему ребенку ничего не угрожает.