Диетолог назвала влияющие на артериальное давление продукты

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Диетолог Елена Соломатина заявила, что некоторые продукты могут негативно влиять на артериальное давление. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Звезда".

Специалист объяснила, что соленая еда может значительно повысить давление. То же самое относится к тем продуктам, которые подвергли термической обработке в виде варки, жарки или подготовки во фритюре.

Понижать давление, в свою очередь, могут мочегонные и успокаивающие чаи. При этом Соломатина подчеркнула, что полноценными лекарствами в случае повышенного давления эти продукты считать нельзя.

Для профилактики болезней сосудов эксперт посоветовала употреблять еду с содержанием магния. К таковым относятся семечки, овощи и орешки. Кроме того, можно воспользоваться свекольным или морковным соками. Дополнительную поддержку сосудам окажут цельнозерновые крупы – за счет вещества рутина, пищевых волокон и того же магния.

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев ранее объяснил, что молодое поколение может столкнуться с риском ранних инфарктов из-за неправильного питания, малоподвижного образа жизни и нарушенного режима. Кроме того, важную роль играет соблюдение диеты.

