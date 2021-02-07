Врач назвал причины инфаркта в молодом возрасте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев рассказал, что неправильное питание, малоподвижный образ жизни и нарушенный режим могут привести к инфаркту в молодом возрасте. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Звезда".

Специалист посоветовал для профилактики образования атеросклероза перейти на средиземноморскую диету, употреблять не менее 400 граммов зелени, овощей и фруктов в день и больше двигаться.

"Режим труда и отдыха, который они соблюдают, — посещают ночные клубы. А именно в ночной период происходит выработка того плохого холестерина чаще всего, который обеспечивает появление атеросклероза", – подытожил Конев.

Ранее диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что фастфуд и полуфабрикаты могут оказать негативное влияние на работу сердца. Специалист пояснила, что фастфуд содержит в себе больше количество соли, сахара и трансжиров. По ее словам, такая еда может не только привести к набору лишних килограммов, но и стать причиной образования таких болезней, как инсульт и инфаркт.

Дианова добавила, что вредными для здоровья являются и полуфабрикаты, в которые нередко, по ее словам, добавляют усилители вкуса. Специалист подчеркнула, что полезной считается еда, содержащая в себе белки растительного и животного происхождения.