Врач назвал причины инфаркта в молодом возрасте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев рассказал, что неправильное питание, малоподвижный образ жизни и нарушенный режим могут привести к инфаркту в молодом возрасте. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Звезда".
Специалист посоветовал для профилактики образования атеросклероза перейти на средиземноморскую диету, употреблять не менее 400 граммов зелени, овощей и фруктов в день и больше двигаться.
"Режим труда и отдыха, который они соблюдают, — посещают ночные клубы. А именно в ночной период происходит выработка того плохого холестерина чаще всего, который обеспечивает появление атеросклероза", – подытожил Конев.
Ранее диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что фастфуд и полуфабрикаты могут оказать негативное влияние на работу сердца. Специалист пояснила, что фастфуд содержит в себе больше количество соли, сахара и трансжиров. По ее словам, такая еда может не только привести к набору лишних килограммов, но и стать причиной образования таких болезней, как инсульт и инфаркт.
Дианова добавила, что вредными для здоровья являются и полуфабрикаты, в которые нередко, по ее словам, добавляют усилители вкуса. Специалист подчеркнула, что полезной считается еда, содержащая в себе белки растительного и животного происхождения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: