Врач перечислила самые вредные продукты для сердца

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Диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что фастфуд и полуфабрикаты могут оказать негативное влияние на работу сердца. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Звезда".

Специалист пояснила, что фастфуд содержит в себе больше количество соли, сахара и трансжиров. По ее словам, такая еда может не только привести к набору лишних килограммов, но и стать причиной образования таких болезней, как инсульт и инфаркт.

Дианова добавила, что вредными для здоровья являются и полуфабрикаты, в которые нередко, по ее словам, добавляют усилители вкуса. Специалист подчеркнула, что полезной считается еда, содержащая в себе белки растительного и животного происхождения.

Ранее телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала продукты, которые опасны для памяти. По ее словам, употребление продуктов, содержащих много меди и холестерина, может провоцировать развитие болезни Альцгеймера. В списке оказались свинина, сливки и сливочное масло.