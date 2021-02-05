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Общество

11:49

Гастроэнтеролог рассказал, чем заменить десерт для улучшения работы сосудов

общество еда

Фото: depositphotos/igordutina

Умеренное употребление грецких орехов позитивно скажется на работе сосудов, а также повлияет на мозговую деятельность. Об этом Агентству "Москва" заявил профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии Первого МГМУ имени Сеченова Алексей Буеверов.

Гастроэнтеролог отметил, что грецкие орехи содержат много полиненасыщенных жирных кислот, препятствующих развитию атеросклероза.

"Кроме того, там много витаминов и микроэлементов. Однако не стоит забывать, что грецкий орех – это высококалорийный продукт. Если есть его регулярно и много, то можно растолстеть", – сказал Буеверов.

Эксперт предупредил, что орехи в рационе надо соотносить с калорийностью другой пищи. По его словам, орехи могут дополнять другие блюда. Они также могут стать заменой десерта.

Благодаря йоду в грецких орехах есть положительное воздействие на щитовидную железу, обратил внимание гастроэнтеролог.

Ранее врач перечислила самые вредные продукты для сердца. Специалист пояснила, что фастфуд содержит в себе больше соли, сахара и трансжиров.

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