Врач объяснил, как сохранить осанку на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В случае удаленной работы домой следует купить коврик для мыши и подкладку под запястье. Об этом заявил медицинский директор сети клиник "Семейная", невролог "СберЗдоровья" Павел Бранд, передает РИА Новости.

По словам эксперта, многие офисные работники сталкиваются с болью в пояснице и шейном отделе позвоночника. Кроме того, распространены случаи синдрома запястного канала с покалыванием в руке.

"Один из факторов, которые могут повлиять на возникновение этого синдрома, – монотонная работа, требующая постоянных сгибательно-разгибательных движений кисти, в том числе работа с компьютерной мышью и клавиатурой", – заявил Бранд.

По его словавм, избежать защемления нервов можно при помощи коврика для мыши и специального валика под запястье. Подкладку также стоит сделать для работы с клавиатурой.

Что касается спины, то поддержать позвоночник можно за счет специального офисного стула с возможностью регулироваться по высоте. Монитор или ноутбук следует разместить на уровне глаз. Также следует 5–10 минут каждого рабочего часа уделять разминке, посоветовал эксперт.

В Роскачестве ранее рассказали, как снизить ущерб для здоровья при работе на компьютере. По словам экспертов, тело человека еще не привыкло к информационной эпохе и может испытывать значительный стресс.

