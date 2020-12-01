Врач объяснил, как сохранить осанку на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В случае удаленной работы домой следует купить коврик для мыши и подкладку под запястье. Об этом заявил медицинский директор сети клиник "Семейная", невролог "СберЗдоровья" Павел Бранд, передает РИА Новости.
По словам эксперта, многие офисные работники сталкиваются с болью в пояснице и шейном отделе позвоночника. Кроме того, распространены случаи синдрома запястного канала с покалыванием в руке.
"Один из факторов, которые могут повлиять на возникновение этого синдрома, – монотонная работа, требующая постоянных сгибательно-разгибательных движений кисти, в том числе работа с компьютерной мышью и клавиатурой", – заявил Бранд.
По его словавм, избежать защемления нервов можно при помощи коврика для мыши и специального валика под запястье. Подкладку также стоит сделать для работы с клавиатурой.
Что касается спины, то поддержать позвоночник можно за счет специального офисного стула с возможностью регулироваться по высоте. Монитор или ноутбук следует разместить на уровне глаз. Также следует 5–10 минут каждого рабочего часа уделять разминке, посоветовал эксперт.
В Роскачестве ранее рассказали, как снизить ущерб для здоровья при работе на компьютере. По словам экспертов, тело человека еще не привыкло к информационной эпохе и может испытывать значительный стресс.
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