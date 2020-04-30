Эксперт предупредила об опасности долгой работы за компьютером

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Непрерывная работа за компьютером в период самоизоляции может стать проблемой для спины и шеи, а также привести к нарушению осанки. Об этом заявила тренер организации "Беговое сообщество" Вера Соснова, передает Агентство "Москва".

"Длительное времяпрепровождение за компьютером может негативно сказаться на нашей осанке. Существует несколько простых правил [профилактики]", – заявила специалист.

По словам Сосновой, первым делом необходимо подобрать удобное кресло и стол. Эта мебель должна соответствовать росту. Монитор или ноутбук следует разместить на уровне глаз.

Кроме того, важны периодические перерывы. Оптимальный вариант – раз в час, но хватит и раза в два часа. За это время следует выполнить растяжку, а также размять мышцы шеи.

"Во время перерыва можно размяться и потянуться, сделать плавные круговые вращения и наклоны головы, наклоны туловища вперед, назад, вправо, влево", – предложила тренер.

Вера Соснова посоветовала уделять особое внимание физической нагрузке в период самоизоляции. По словам специалиста, особенно полезны упражнения для укрепления мышц спины, пресса и растяжка. При этом она отметила, что заниматься здоровьем следует вне зависимости от обстоятельств.

Ранее Минздраве рассказали о способах сохранения здоровья пожилых людей во время режима самоизоляции. Как заявила главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева, следует следить за питанием, а также предлагать людям старшего поколения заниматься физическими упражнениями.

