Эксперт предупредила об опасности долгой работы за компьютером

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Непрерывная работа за компьютером в период самоизоляции может стать проблемой для спины и шеи, а также привести к нарушению осанки. Об этом заявила тренер организации "Беговое сообщество" Вера Соснова, передает Агентство "Москва".
"Длительное времяпрепровождение за компьютером может негативно сказаться на нашей осанке. Существует несколько простых правил [профилактики]", – заявила специалист.
По словам Сосновой, первым делом необходимо подобрать удобное кресло и стол. Эта мебель должна соответствовать росту. Монитор или ноутбук следует разместить на уровне глаз.
Кроме того, важны периодические перерывы. Оптимальный вариант – раз в час, но хватит и раза в два часа. За это время следует выполнить растяжку, а также размять мышцы шеи.
"Во время перерыва можно размяться и потянуться, сделать плавные круговые вращения и наклоны головы, наклоны туловища вперед, назад, вправо, влево", – предложила тренер.
Вера Соснова посоветовала уделять особое внимание физической нагрузке в период самоизоляции. По словам специалиста, особенно полезны упражнения для укрепления мышц спины, пресса и растяжка. При этом она отметила, что заниматься здоровьем следует вне зависимости от обстоятельств.
Ранее Минздраве рассказали о способах сохранения здоровья пожилых людей во время режима самоизоляции. Как заявила главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева, следует следить за питанием, а также предлагать людям старшего поколения заниматься физическими упражнениями.
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