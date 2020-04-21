Проект "Худеем на карантине" стартовал на KP.RU

Фото: "Комсомольская правда"

"Комсомолка" запустила марафон здорового образа жизни "Худеем на карантине". Следить за событиями и участниками проекта, а также присоединиться к нему можно будет на официальном сайте издания.

Из нескольких десятков претендентов в проект были отобраны только трое: радиоведущая Екатерина (44 года), брокер Алла (49 лет) и журналист Оксана (43 года). Профессии у них разные, а привычки очень похожи: все любят поесть, особенно на карантине, и пренебрегают физическими нагрузками – как и многие жители России, находящиеся на карантине.

За десять дней участницам предстоит изменить свои привычки – пищевые и не только. Помогать им будут крутые профессионалы: эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, автор телеграм- и инстаграм-каналов Doctor Pavlova Зухра Павлова, психолог, доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Инга Корягина. Также в проекте примет участие спортивная семья: в недавнем прошлом известный футболист клуба "Зенит" и сборной России Вячеслав Малофеев и его жена Екатерина Малофеева – создатель проекта "Перезагрузка", в котором она дает советы по правильному питанию и тренировкам.

Следить за марафоном можно на сайте "Комсомольской правды".