Офтальмолог рассказал, какие виды спорта способствуют улучшению зрения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Офтальмолог Боткинской больницы Эльдар Салихов рассказал, что для улучшения и поддержания зрения нужно заниматься теннисом, пинг-понгом или бадминтоном. По его словам, нужно выбирать те виды спорта, где надо быстро следить за перемещающимися предметами. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Занятия спортом позволяют сохранить зрение. Физическая активность улучшает кровообращение, благодаря чему осуществляется постоянное питание органов и тканей кислородом и другими важными веществами. Необходимо выбирать те виды спорта, где приходится следить за предметами, которые постоянно перемещаются", – рассказал Салихов.

Он отметил, что при выполнении любых упражнений нужно следить за своей спиной, уточнив, что нарушение осанки может оказывать негативное влияние на зрение. По словам специалиста, неправильная и неестественная поза тела может привести к нарушению кровообращения и смещению внутренних органов.

"Низкий наклон головы способствует появлению нарушения аккомодации и прогрессии близорукости. Неправильная, неестественная поза нашего тела прямо влияет на позвоночник, искривляя его. Из-за смещения позвонков в шейном и грудном отделах возникают проблемы с кровоснабжением головного мозга, как следствие – ухудшается зрение", – пояснил Салихов.

Специалист также напомнил об основных профилактических мероприятиях по предупреждению нарушений зрения. Салихов отметил, что читать и писать нужно только сидя и при хорошем освещении. При работе с компьютером он посоветовал садится от монитора на расстоянии 50–60 сантиметров.

Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков ранее рассказал об опасности ношения цветных контактных линз. По его словам, они дают возможность изменить цвет глаз на время, однако их ношение может привести к искажению восприятия. По словам специалиста, цветные линзы не стоит носить в вечернее время или в пасмурную погоду.

