Врач рассказал об опасности ношения цветных линз

Фото: ТАСС/Frank May/DPA
Цветные контактные линзы дают возможность изменить цвет глаз на время, однако их ношение может привести к искажению восприятия, рассказал в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.
По словам специалиста, цветные линзы не стоит носить в вечернее время или в пасмурную погоду.
Он пояснил, что цветные контактные линзы не прокрашивают в центре, там имитирована зрачковая зона в 3,5 миллиметра.
"Она абсолютно прозрачна, и там нет никакого красителя, но эта зона в вечернее время может ограничивать обзор. Человек может начать видеть окрашенный край линзы. Это происходит из-за того, что зрачок расширяется в сумрачную погоду или когда темнеет. Когда зрачок будет больше, чем неокрашенная зона, то человек начнет это чувствовать", – рассказал Куренков.
Это не только доставляет неудобства, но и искажает восприятие, подчеркнул офтальмолог.
Куренков пояснил, что оттеночные линзы воздействуют на зрение иначе.
"Оттеночные линзы прокрашены, включая центр, но это не влияет на цветовосприятие. Это может увеличить контрастность восприятия", – отметил врач, добавив, что это как очки с каким-то фильтром.
Ранее врач предупредил женщин о развитии синдрома сухого глаза из-за некачественной косметики. Она часто попадает на слизистую глаза, что провоцирует проблему.
Врач объяснил, что люди с синдромом сухого глаза жалуются на слезотечение. Это связано с тем, что слои слезной пленки могут повреждаться и слеза становится неполноценной, раздражается тройничный нерв. Организм в ответ на это считает, что нужно выработать больше слез.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: