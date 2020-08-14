Врач рассказал об опасности ношения цветных линз

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Цветные контактные линзы дают возможность изменить цвет глаз на время, однако их ношение может привести к искажению восприятия, рассказал в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

По словам специалиста, цветные линзы не стоит носить в вечернее время или в пасмурную погоду.

Он пояснил, что цветные контактные линзы не прокрашивают в центре, там имитирована зрачковая зона в 3,5 миллиметра.

"Она абсолютно прозрачна, и там нет никакого красителя, но эта зона в вечернее время может ограничивать обзор. Человек может начать видеть окрашенный край линзы. Это происходит из-за того, что зрачок расширяется в сумрачную погоду или когда темнеет. Когда зрачок будет больше, чем неокрашенная зона, то человек начнет это чувствовать", – рассказал Куренков.

Это не только доставляет неудобства, но и искажает восприятие, подчеркнул офтальмолог.

Куренков пояснил, что оттеночные линзы воздействуют на зрение иначе.

"Оттеночные линзы прокрашены, включая центр, но это не влияет на цветовосприятие. Это может увеличить контрастность восприятия", – отметил врач, добавив, что это как очки с каким-то фильтром.

Ранее врач предупредил женщин о развитии синдрома сухого глаза из-за некачественной косметики. Она часто попадает на слизистую глаза, что провоцирует проблему.

Врач объяснил, что люди с синдромом сухого глаза жалуются на слезотечение. Это связано с тем, что слои слезной пленки могут повреждаться и слеза становится неполноценной, раздражается тройничный нерв. Организм в ответ на это считает, что нужно выработать больше слез.

