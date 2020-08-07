Косметика может стать причиной синдрома сухого глаза – врач

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Заведующий офтальмологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 2 столичного департамента здравоохранения Алексей Егоров предупредил женщин о развитии синдрома сухого глаза из-за некачественной косметики, сообщает Агентство "Москва" .

По словам специалиста, косметика часто попадает на слизистую глаза, что провоцирует проблему.

"Часто можно заметить у девушек следы карандаша в углу глаза. Это ведет к дисфункции мейбомиевых желез (сальных желез на краях век), которые отвечают за формирование одного из компонентов слезной пленки", – рассказал Егоров.

Врач объяснил, что люди с синдромом сухого глаза жалуются на слезотечение. Это связано с тем, что слои слезной пленки могут повреждаться и слеза становится неполноценной, раздражается троичный нерв. Организм в ответ на это считает, что нужно выработать больше слез.

Ранее офтальмолог объяснила принципы защиты зрения на даче. Во время работы на участке необходимо исключить касания глаз руками.