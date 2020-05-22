Врач дал советы по выбору безвредных солнцезащитных очков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Неправильно выбранные солнцезащитные очки могут навредить глазам и привести к тяжелым заболеваниям, предупреждают специалисты. Как этого избежать, рассказал радио Sputnik врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.
Чтобы не наткнуться на некачественный товар, солнцезащитные очки следует приобретать в специализированных магазинах, советует медик. По его словам, у подделок могут быть темные стекла, но они не всегда задерживают ультрафиолет. Из-за этого повреждаются внутренние структуры глаза.
Врач отметил, что у очков может быть разная степень затемнения, но при этом одинаковая степень защиты. Он уточнил, что для прогулок подойдут очки, которые просто немного приглушают излишнюю освещенность и делают зрение наиболее комфортным. Очки для вождения, как правило, обладают 50%-ным затемнением, объяснил офтальмолог.
В очках для отдыха на пляже, где нет защиты, кроме зонтика, используется наибольшая степень затемнения – 75%. Оттенок затемнения можно выбрать на свой вкус, добавил Куренков.
В целях безопасности солнцезащитные очки делают из небьющихся материалов, обратил внимание он.
"Все они не стеклянные, а полимерные, то есть не бьются и тем самым защищают глаз от повреждений, если вы, например, споткнулись и упали. Полимеры проходят испытания, безопасны для здоровья", – заключил врач.
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