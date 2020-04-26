Эксперт рассказал об опасности смартфона в период пандемии

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Заведующий лабораторией искусственного интеллекта РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков рассказал о вреде смартфонов в период пандемии.
По его словам, использование смартфонов может быть опасно с точки зрения угрозы физическому и психическому здоровью, передает "Прайм".
Так, прежде всего, смартфон становится рассадником инфекции, так как постоянно находится в руках, а также прикасается к лицу и ушам пользователя.
Эксперт указал, что технику необходимо систематически дезинфицировать салфетками на основе изопропилового спирта, который не портит покрытие.
Кроме того, специалист отметил, что от бесконтрольного использования смартфонов, планшетов и компьютеров страдает зрение, а также осанка.
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Британский врач ранее заявил, что один только факт ношения перчаток не гарантирует защиты от COVID-19.
Он пояснил, что люди одними и теми же перчатками трогают огромное количество предметов, на которых есть микробы.
В то же время немецкие вирусологи усомнились в том, что коронавирус выживет на дверной ручке или поверхности телефона.
По их словам, единственный способ заразиться – "вдохнуть капли", выделяющиеся при кашле или близком общении с зараженным.
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