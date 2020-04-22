Ученые усомнились в передаче коронавируса через предметы

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Вирусологи из института региона Хайнсберг установили, что передача коронавируса по воздуху или через касания, вероятно, невозможна.

Согласно выводам немецких ученых, коронавирус не выживет на дверной ручке или поверхности телефона, маловероятно заражение в супермаркете или ресторане.

Отмечается, что исследователи взяли образцы с дверных ручек, телефонов и туалетов. Оказалось, что культивировать вирус в лаборатории на основе этих образцов невозможно.

Единственный способ заразиться – "вдохнуть капли", выделяющиеся при кашле или близком общении с зараженным, передает портал News.ru.

Кабмин установил ограничения на продажу масок и перчаток

Британский врач Каран Рангараджан ранее заявил, что один только факт ношения перчаток не гарантирует защиты от COVID-19.

Он пояснил, что люди одними и теми же перчатками трогают огромное количество предметов, на которых есть микробы.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончалось. В России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса, умерли 456 человек.