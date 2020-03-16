Эксперт рассказала, как правильно пользоваться кварцевой лампой

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Заместитель директора НИИ Глазных болезней, врач-офтальмолог Мария Будзинская в беседе с Москвой 24 рассказала, как правильно использовать кварцевую лампу для обеззараживания воздуха в помещениях. По ее словам, в помещении, где она работает, не должно быть людей.

"Их можно и нужно включать надолго, но в тот момент, когда работает бактерицидная лампа, человека в помещении не должно быть. В медицинских учреждениях все выключатели находятся снаружи. То есть человек выходит и включает лампу снаружи. Существуют бытовые лампы, но там облучение достаточно низкое, и травмы глаза от них быть не должно. И эти лампы разрешены, облучатель стоит внутри, и лучи не проходят – так называемые лампы закрытого типа", – сказала Будзинская.

По словам специалиста, если используются лампы открытого типа, то необходимо покинуть помещение, чтобы не получить ожог роговицы, который требует лечения.

"Лучше дома покупать лампы закрытого типа. Включать и сразу выйти, не смотреть на нее. Только специалист может сказать, в какой форме поражение, есть более легкие формы, сам пациент это не установит, потому что роговичный синдром – он достаточно болезненный, и, вне зависимости от того, легкая степень повреждения или тяжелая, у человека будут отекать глаза. В некоторых случаях достаточно просто закапывать капли, в некоторых случаях требуется госпитализация", – пояснила Будзинская.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в Москве за сутки зарегистрировали несколько случаев ожогов роговиц глаз. Пострадавшие использовали кварцевые лампы, пытаясь обеззаразить помещения, чтобы не заразиться коронавирусом.

Сообщалось, что в ночь на понедельник два человека пострадали от неправильного кварцевания офиса на севере столицы, еще один пострадавший выявлен в доме в СЗАО.

Про первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 информация появилась в конце декабря 2019 года. Заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань.

В материковом Китае зарегистрировали 80,8 тысячи случаев. 3 213 пациентов скончались, более 67,7 тысячи излечилось. В РФ подтвердились 63 случая инфицирования. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию.

С 20 февраля Россия временно запретила въезд граждан КНР в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике.

Кроме того, с 1 марта закрыто авиасообщение с Южной Кореей для всех авиакомпаний, кроме "Аэрофлота" и "Авроры". Действует временный запрет на регулярные и чартерные авиарейсы между Россией и Ираном.

С 13 марта ограничено авиасообщение РФ с Францией, Испанией, Германией и Италией, с 16 марта – со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией.