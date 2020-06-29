Офтальмолог объяснила принципы защиты зрения на даче

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дачный сезон среди врачей характеризуется как период повышенной опасности для глаз. Главный врач офтальмологической клиники Татьяна Шилова рассказала, как избежать повреждений. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам специалиста, во время работы на дачном участке необходимо исключить касания глаз руками. Во время прополки или уборки можно случайно занести на слизистую оболочку инфекцию, что может привести к серьезным последствиям.
При проведении строительных или ремонтных работ следует пользоваться специальными защитными очками. Если в глаз что-то попало, не лишним будет использовать антисептические капли и стерильные марлевые салфетки. Кроме того, можно принять противоаллергические препараты, если нет противопоказаний.
Самостоятельное извлечение инородных тел из глаза опасно, поэтому следует в таких случаях обращаться к врачу.
Что касается иных возможных повреждений, то офтальмолог посоветовала в солнечные дни использовать защитные очки с ультрафиолетовым фильтром. Этот аксессуар защитит сетчатку от фототоксического эффекта.
Как объяснил врач-офтальмолог Вячеслав Куренков, покупать очки следует в специализированном магазине, чтобы избежать подделок. Кроме того, нужно правильно подобрать степень затемнения в зависимости от целей ношения.
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