Врачи рекомендовали проверить давление тем, кому мерещатся "паучки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Подмосковные офтальмологи рекомендовали следить за артериальным давлением людям, которым мерещатся черные точки, черточки и "паучки", сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Как говорится в сообщении, с появлением снега у окулистов становится больше пациентов с похожими жалобами. Отмечается, что пациенты видят на белом фоне черные точки, "паучков" и другую живность.

В пресс-службе отметили, что оптический дефект, возникающий на время, не является тревожным признаком. Однако к врачу нужно обращаться, как отмечают специалисты, если со временем количество черных точек увеличивается, падает зрение и мелькающие предметы мешают нормально видеть.

"Неврологи рекомендуют обратить внимание на артериальное давление – измерять его в течение нескольких дней утром и вечером примерно в одно и то же время и записывать показания", – говорится в сообщении.

Врачи подчеркивают, что в случае отклонения показателей от нормы нужно обратиться к терапевту, так как это может быть признаком гипертонической болезни.

Ранее врачи оценили вред книг с дополненной реальностью. По словам врача-окулиста Вячеслава Куренкова, нагрузка на глаза при просмотре книг с 3D- или 4D-контентом не выше, чем при чтении обычной книги. Если у ребенка нет предрасположенности к глазным заболеваниям, то такое чтение ему не повредит, считает эксперт. Он отметил, что не будет ничего плохого, если и учебники снабдят дополненной реальностью: это позволит читателю получить больше информации об объекте.