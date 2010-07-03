Невролог рассказала об опасных последствиях подергивания глаза

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Врач-невролог Светлана Кузнецова рассказала об опасных последствиях подергивания глаза. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам врача, непроизвольное подергивание глаза (Миокимия) может свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе организма. Кузнецова отмечает, что нервный тик обычно возникает внезапно и беспокоит недолго, однако в некоторых случаях данное явление может затянуться на продолжительный срок.

"Человек не может управлять данным процессом, миокимия возникает и заканчивается самопроизвольно. Возможно, с течением времени подергивание может стать заметным для окружающих", – подчеркнула Кузнецова.

По мнению специалиста, миокимия может быть связана с неврологическими заболеваниями, может предупреждать о дефиците в организме микроэлементов и витамина В, а также может быть следствием чрезмерного стресса и аллергии.

Помимо этого, болезнь может возникнуть из-за применения лекарственных препаратов, которые назначаются при лечении депрессии.

Врач советует незамедлительно обратиться к специалисту, если дергающийся глаз приводит к смыканию век или же в процессе вовлекаются другие частицы. По ее словам, игнорировать данное состояние не стоит, особенно если оно постоянно повторяется.