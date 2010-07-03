Кардиохирург назвал условия здоровой работы сердца

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Врач-кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бурденко Алексей Федоров назвал условия здоровой работы сердца, передает ИА "НСН".

Федоров посоветовал горожанам есть в меру и не переедать, поскольку поступление жиров в кровь отрицательно сказывается на работе сердца. По его словам, для поддержания сердца в здоровом тонусе следует больше двигаться и исключить из своей жизни вредные привычки.

"Чем больше человек двигается, чем меньше в его жизни гиподинамии и недостаточной физической нагрузки, тем лучше тренирована его сердечно-сосудистая система", – пояснил врач.

Ранее столичные врачи рассказали, что употребление кураги, фасоли и орехов, а также ограничение потребления жирного мяса и сахара поможет сохранить здоровье сердца.

Овощей и фруктов в сутки следует потреблять не менее 400 граммов. Полезными для сердца будут и продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты.

При выборе блюд предпочтение следует отдавать птице, рыбе и морепродуктам, а также выбирать нежирные и несладкие молочные продукты.

