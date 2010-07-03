Кардиохирург назвал условия здоровой работы сердца

Врач-кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бурденко Алексей Федоров назвал условия здоровой работы сердца, передает ИА "НСН".
Федоров посоветовал горожанам есть в меру и не переедать, поскольку поступление жиров в кровь отрицательно сказывается на работе сердца. По его словам, для поддержания сердца в здоровом тонусе следует больше двигаться и исключить из своей жизни вредные привычки.
"Чем больше человек двигается, чем меньше в его жизни гиподинамии и недостаточной физической нагрузки, тем лучше тренирована его сердечно-сосудистая система", – пояснил врач.
Ранее столичные врачи рассказали, что употребление кураги, фасоли и орехов, а также ограничение потребления жирного мяса и сахара поможет сохранить здоровье сердца.
Овощей и фруктов в сутки следует потреблять не менее 400 граммов. Полезными для сердца будут и продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты.
При выборе блюд предпочтение следует отдавать птице, рыбе и морепродуктам, а также выбирать нежирные и несладкие молочные продукты.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.