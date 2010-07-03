Депздрав развенчал миф о помощи "сердечных капель"

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Употребление "сердечных капель" приводит к зависимости от них, сообщил заведующий кардиореанимационным отделением городской клинической больницы (ГКБ) имени Вересаева департамента здравоохранения Заур Шогенов.

"Никакие "сердечные капли" типа корвалола, валокордина и прочих к сердцу никакого отношения не имеют, как это считают в простонародье. Это успокаивающие средства, и принимать их при болях в сердце нецелесообразно и бессмысленно". – цитирует его Агентство "Москва".

По словам врача, в корвалоле и валокордине содержится фенобарбитал, к которому возникает привыкание, приравниваемое к токсикомании. Он добавил, что без назначений докторов принимать эти средства противопоказано.

Специалист заметил, что все препараты, известные в народе как "сердечные капли", при инфаркте могут даже навредить.

"Если у человека действительно инфаркт миокарда и давление низкое, и он примет нитроглицерин, у него еще больше снизится давление, что усугубит ситуацию", – пояснил Шогенов.

При боли за грудиной, которая отдает в левую руку, под лопатку, шею или нижнюю челюсть, специалист посоветовал обращаться к врачу. По его словам, это может быть признаком стенокардии, и следует сразу же прекратить любую физическую нагрузку и обратиться за медицинской помощью. Никаких же препаратов без назначения врача принимать не стоит, предупредил Шогенов.

Ранее российские ученые назвали основные факторы риска развития инсульта у мужчин и у женщин. Для мужчин опасность представляют атеросклероз, курение, алкоголизм, метаболический синдром, вызывающий ожирение, а также малоподвижный образ жизни.

При этом у женщин на развитие инсульта влияют в первую очередь сахарный диабет, мерцательная аритмия, ожирение и дислипидемия.