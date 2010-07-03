Кардиолог призвал прислушиваться к неприятным ощущениям в области сердца

Президент общества специалистов по сердечной недостаточности, академик РАН Юрий Беленков призвал прислушиваться к неприятным ощущениям в области сердца после 35 лет. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"После 35 лет слушайте себя. Потому что внезапная смерть у людей, которых мы потом реанимировали, – как только начинаешь у него выспрашивать, то всегда "что-то было". Поэтому всегда нужно знать симптомы", – рассказал Беленков.
Кардиолог посоветовал горожанам не откладывать на потом поход к врачу. Он добавил, что абсолютно каждый с раннего возраста должен следить и знать свой вес и давление, а с 35 лет – еще и уровень холестерина и глюкозы.
Ранее сообщалось, что употребление орехов дважды в неделю помогает укрепить здоровье сердца. К такому выводу пришли специалисты из Исфаханского кардиологического исследовательского института в Иране.
Специалисты утверждают, что миндаль, грецкий орех и фундук способствуют снижению риска смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы на 17%. Такие выводы были сделаны на основе исследования пищевых привычек более 5 тысяч человек в возрасте от 35 лет.
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