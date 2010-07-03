Врачи рассказали о защите сердца с помощью кураги

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Употребление кураги, фасоли и орехов, а также ограничение потребления жирного мяса и сахара поможет сохранить здоровье сердца.

Такие выводы содержатся в рекомендациях Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава.

Отмечается, что "первый шаг к здоровому сердцу" – это сбалансированное питание, которое обеспечивает человека необходимыми полезными веществами.

При выборе блюд предпочтение следует отдавать птице, рыбе и морепродуктам, а также выбирать нежирные и несладкие молочные продукты, передает News.ru.

Кроме того, следует также увеличить потребление продуктов с высоким содержанием калия и магния, таких как курага, фасоль, орехи и хлеб с отрубями.

Овощей и фруктов в сутки следует потреблять не менее 400 граммов. Полезным для сердца будут и продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболевания сердца являются основной причиной смертности в мире. 29 сентября отмечается Всемирный день сердца.

Ранее стало известно, что в этой связи в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" впервые пройдет "Фестиваль здорового сердца".