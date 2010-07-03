"Фестиваль здорового сердца" пройдет в "Аптекарском огороде"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" впервые пройдет "Фестиваль здорового сердца". Мероприятие состоится 29 сентября, говорится на сайте сада.
Праздник начнется с зарядки с олимпийским чемпионом, фигуристом Романом Костомаровым. Далее состоится официальное открытие тропы здоровья протяженностью пять тысяч шагов и "зеленой комнаты" – растительного пространства из туй, гортензий и пряных трав, удобного места для отдыха и медитации.
Ранее в "Аптекарском огороде" стартовал ежегодный фестиваль цветов, урожая и искусства "Краски осени". В экспозиции выставки "Мир! Труд! Урожай!" представлены дары природы и результаты трудов рук человека: промысловые водоросли с Белого моря, мед, яблоки, тыквы, томаты и пряные травы. Сад украшают десятки тысяч красочных осенних растений. Там цветут хризантемы, георгины, астры, верески, гортензии и декоративные капусты, растут сотни видов деревьев и кустарников. Фестиваль завершится 13 октября.
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