Женщина обнаружила на фотографии сына признак смертельной болезни

10:53
10:53
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Британка Стейси Деклерк обнаружила на фотографии своего шестимесячного сына Броуди один из признаков опухоли сетчатки глаза, сообщает The Sun.
По словам женщины, она смотрела фотографии сына и заметила в его правом зрачке белый отблеск. Она начала искать в интернете объяснение этому.
"Все сводилось к раку, но я продолжала искать другие версии", – сказала она. В итоге Стейси решила, что отблеск – это обычное отражение.
Когда у ребенка ухудшилось зрение, женщина отвела его к врачу, где ему поставили диагноз ретинобластома – злокачественная опухоль сетчатки глаза. Мальчик перенес три сеанса химиотерапии, которые помогли уменьшить вдвое размер опухоли, но ребенок остался без бровей и ресниц.
Состояние ребенка будут регулярно контролировать врачи, так как возможен рецидив.
Ранее британские ученые назвали шесть признаков, которые могут указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем. Один из них – частые позывы в туалет по ночам. Врачи лондонской клиники считают, что это может говорить о заболеваниях, в том числе связанных с опухолями или нарушениями мочеполовой системы.
Наличие периодических покалываний в конечностях – первый признак развития инсульта, а сильное потоотделение говорит о вероятности миеломы или лимфомы.
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