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10:53

Женщина обнаружила на фотографии сына признак смертельной болезни

за рубежом медицина общество

10:53

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Британка Стейси Деклерк обнаружила на фотографии своего шестимесячного сына Броуди один из признаков опухоли сетчатки глаза, сообщает The Sun.

По словам женщины, она смотрела фотографии сына и заметила в его правом зрачке белый отблеск. Она начала искать в интернете объяснение этому.

"Все сводилось к раку, но я продолжала искать другие версии", – сказала она. В итоге Стейси решила, что отблеск – это обычное отражение.

Когда у ребенка ухудшилось зрение, женщина отвела его к врачу, где ему поставили диагноз ретинобластома – злокачественная опухоль сетчатки глаза. Мальчик перенес три сеанса химиотерапии, которые помогли уменьшить вдвое размер опухоли, но ребенок остался без бровей и ресниц.

Состояние ребенка будут регулярно контролировать врачи, так как возможен рецидив.

Ранее британские ученые назвали шесть признаков, которые могут указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем. Один из них – частые позывы в туалет по ночам. Врачи лондонской клиники считают, что это может говорить о заболеваниях, в том числе связанных с опухолями или нарушениями мочеполовой системы.

Наличие периодических покалываний в конечностях – первый признак развития инсульта, а сильное потоотделение говорит о вероятности миеломы или лимфомы.

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за рубежом медицина общество

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