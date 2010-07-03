Врачи оценили вред книг с дополненной реальностью

13:32
13:32
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Нагрузка на глаза при просмотре книг с дополненной реальностью не выше, чем при чтении обычной книги. Такого мнения придерживается хирург-офтальмолог Дмитрий Давыдов.
"Если у ребенка нет предрасположенности к глазным заболеваниям, то никакие 3D- или 4D-контенты в книгах ему не повредят. Но я бы посоветовал просмотр таких книг, так же как и использование смартфонов, планшетов и компьютеров в целом, чередовать с разумной физической нагрузкой", – цитирует портал News.ru специалиста.
Речь идет об изданиях с "оживающими" рисунками: при наведении на них смартфона на экране появляется 3D-изображение. Врач-окулист Вячеслав Куренков отмечает, что новый формат книг не является вредным для глаз.
"Не будет ничего плохого, если и учебники, даже самые серьезные, снабдят дополненной реальностью: это позволит читателю получить больше информации об объекте", – рассказал эксперт.
Технология Virtual reality (VR, виртуальная реальность) предполагает полное погружение человека в искусственную реальность с помощью специальных устройств, воздействующих на органы чувств, – гаджета, шлема, контроллер и др. Детские товары с дополненной реальностью находятся на стыке нескольких технологий – традиционного книгоиздания, дополненной реальности и приложений для смартфонов.
Ранее сообщалось, что в перечне оборудования, которое министерство просвещения РФ рекомендует закупить для работы школ, значатся 3D-принтер, шлем виртуальной реальности, квадрокоптер с камерой и дроны. Новое оборудование будут использовать на уроках технологии, информатики, а также основ безопасности жизнедеятельности. Ведомство подготовило соответствующие рекомендации для региональных властей. В документе говорится, что регионам нужно открыть современные центры. Отмечается, что их будут создавать на базе образовательных организаций.
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