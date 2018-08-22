Виртуальная реальность vs телевизор. Какие гаджеты предпочитают москвичи

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Высокие технологии занимают все больше места в жизни москвичей: почти каждая десятая семья пользуется роботом-пылесосом, пять процентов жителей столицы оборудовали свои квартиры устройствами "Умного дома". А вот телевизоры начинают исчезать из московских квартир. Об этом говорят результаты совместного исследования департамента информационных технологий и компании Avito. Портал Москва 24 публикует наиболее интересные результаты.

Уровень проникновения цифровых устройств в Москве растет с каждым годом. Сегодня уже у четырех из пяти москвичей уже есть смартфон, тогда как еще пять лет назад им владел лишь каждый третий.

При этом спрос на другие электронные устройства развивается неравномерно: все более востребованными становятся фитнес-браслеты и умные часы. Этими категориями пользуются по восемь процентов москвичей, шлемы и очки виртуальной реальности есть уже у двух процентов горожан. А вот электронные книги, напротив, теряют популярность – ими пользуются семнадцать процентов опрошенных.



"Согласно результатам исследования, девять процентов московских домохозяйств уже используют роботы-пылесосы, а пять процентов оборудовано устройствами "Умного дома". А семнадцать процентов опрошенных развлекаются с помощью игровых приставок", – говорится в исследовании.

Пик популярности переживают ноутбуки и планшеты: их доля составляет 77 процентов и 47 процентов соответственно. А вот количество стационарных компьютеров снижается – они есть в 61 проценте домов. Кроме того, несмотря на довольно высокий показатель популярности телевизоров (90 процентов), эксперты сделали вывод о снижении их количества. Поскольку еще несколько лет назад этот показатель приближался к 100 процентам. Ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Урван Парфентьев считает это закономерным результатом технического прогресса.

"Рост популярности мобильных цифровых устройств начался давно. И с развитием качества и скорости мобильного интернета этот тренд будет только укрепляться. Поскольку смартфоны и планшеты – это удобно, они всегда с тобой, позволяют быть подключенным к Сети в любое время и в любом месте", – сказал он.

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Телевизоры теряют популярность, поскольку им все труднее конкурировать с теми возможностями, которые предоставляет пользователям интернет. Кроме того, часто москвичи используют телевизор в качестве большого экрана для игровой приставки или компьютера. А вот за востребованность классических настольных ПК беспокоиться не стоит.



Урван Парфентьев Ведущий аналитик РОЦИТ "Не думаю, чтобы они исчезли совсем. Поскольку стационарный компьютер обладает большей вычислительной мощностью и лучше подходит для некоторых задач. Например, для набора и редактирования текста, делать это с мобильного неудобно".

При этом, как не удивительно, москвичи старших возрастных категорий также являются активными пользователями гаджетов. По заключению экспертов, смартфонами пользуются 77 процентов респондентов в возрасте 50-59 лет и 64 процента − старше 60 лет. Умные часы и фитнес-браслеты используют 12 процентов опрошенных 50-59 лет и пять процентов – в возрастной категории "60+". Теряющие популярность электронные книги активнее всего читают как раз пользователи старше 60 лет – 18 процентов, что чуть выше среднего уровня проникновения этих устройств в Москве (17 процентов).

Хотя, конечно, наиболее высок уровень проникновения цифровых устройств среди пользователей в возрасте от 18 до 25 лет: 94 процента молодежи пользуется смартфонами, 29 процентов − умными часами и фитнес-браслетами.



Любопытно отметить, что жители мегаполиса тратят на цифровые устройства в среднем порядка двух процентов своих доходов, то есть около 38 тысяч рублей в год. Причем за последние семь лет этот показатель вырос в полтора раза: в 2010 году средний москвич тратил на гаджеты около 1,3 процента своих доходов. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году затраты московской семьи на данную статью расходов увеличатся на полтора процента, то есть в среднем до 3,1 процента.

В 2017 году почти половина затрат москвичей на цифровые устройства – 46 процентов – приходилась на смартфоны и мобильные телефоны. В 2010 году этот показатель составлял 26 процентов (доля мобильных телефонов – 18 процентов, смартфонов – всего восемь процентов). Рост затрат связан с существенными изменениями структуры потребления "мобильников" за последние семь лет.

"Москва в цифрах": "Электронный дом"



Кроме того, в столице довольно высока частота обновления смартфонов: москвичи приобретают новую модель в среднем один раз в два года. Таким образом, смартфоны заняли первое место по росту затрат среди всех типов цифровых устройств: с 2010 года они увеличились в пять с половиной раза.

Хотя пользователи отказались от кнопочных телефонов в пользу сенсорных и выросло проникновение мобильного интернета, однако в 2017 году продажи мобильных телефонов без доступа к интернету выросли на пять процентов. Такой рост объема продаж наблюдается впервые за долгие годы.