Виртуальная реальность vs телевизор. Какие гаджеты предпочитают москвичи

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Высокие технологии занимают все больше места в жизни москвичей: почти каждая десятая семья пользуется роботом-пылесосом, пять процентов жителей столицы оборудовали свои квартиры устройствами "Умного дома". А вот телевизоры начинают исчезать из московских квартир. Об этом говорят результаты совместного исследования департамента информационных технологий и компании Avito. Портал Москва 24 публикует наиболее интересные результаты.
Уровень проникновения цифровых устройств в Москве растет с каждым годом. Сегодня уже у четырех из пяти москвичей уже есть смартфон, тогда как еще пять лет назад им владел лишь каждый третий.
При этом спрос на другие электронные устройства развивается неравномерно: все более востребованными становятся фитнес-браслеты и умные часы. Этими категориями пользуются по восемь процентов москвичей, шлемы и очки виртуальной реальности есть уже у двух процентов горожан. А вот электронные книги, напротив, теряют популярность – ими пользуются семнадцать процентов опрошенных.
"Согласно результатам исследования, девять процентов московских домохозяйств уже используют роботы-пылесосы, а пять процентов оборудовано устройствами "Умного дома". А семнадцать процентов опрошенных развлекаются с помощью игровых приставок", – говорится в исследовании.
Пик популярности переживают ноутбуки и планшеты: их доля составляет 77 процентов и 47 процентов соответственно. А вот количество стационарных компьютеров снижается – они есть в 61 проценте домов. Кроме того, несмотря на довольно высокий показатель популярности телевизоров (90 процентов), эксперты сделали вывод о снижении их количества. Поскольку еще несколько лет назад этот показатель приближался к 100 процентам. Ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Урван Парфентьев считает это закономерным результатом технического прогресса.
"Рост популярности мобильных цифровых устройств начался давно. И с развитием качества и скорости мобильного интернета этот тренд будет только укрепляться. Поскольку смартфоны и планшеты – это удобно, они всегда с тобой, позволяют быть подключенным к Сети в любое время и в любом месте", – сказал он.
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Телевизоры теряют популярность, поскольку им все труднее конкурировать с теми возможностями, которые предоставляет пользователям интернет. Кроме того, часто москвичи используют телевизор в качестве большого экрана для игровой приставки или компьютера. А вот за востребованность классических настольных ПК беспокоиться не стоит.
При этом, как не удивительно, москвичи старших возрастных категорий также являются активными пользователями гаджетов. По заключению экспертов, смартфонами пользуются 77 процентов респондентов в возрасте 50-59 лет и 64 процента − старше 60 лет. Умные часы и фитнес-браслеты используют 12 процентов опрошенных 50-59 лет и пять процентов – в возрастной категории "60+". Теряющие популярность электронные книги активнее всего читают как раз пользователи старше 60 лет – 18 процентов, что чуть выше среднего уровня проникновения этих устройств в Москве (17 процентов).
Хотя, конечно, наиболее высок уровень проникновения цифровых устройств среди пользователей в возрасте от 18 до 25 лет: 94 процента молодежи пользуется смартфонами, 29 процентов − умными часами и фитнес-браслетами.
Любопытно отметить, что жители мегаполиса тратят на цифровые устройства в среднем порядка двух процентов своих доходов, то есть около 38 тысяч рублей в год. Причем за последние семь лет этот показатель вырос в полтора раза: в 2010 году средний москвич тратил на гаджеты около 1,3 процента своих доходов. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году затраты московской семьи на данную статью расходов увеличатся на полтора процента, то есть в среднем до 3,1 процента.
В 2017 году почти половина затрат москвичей на цифровые устройства – 46 процентов – приходилась на смартфоны и мобильные телефоны. В 2010 году этот показатель составлял 26 процентов (доля мобильных телефонов – 18 процентов, смартфонов – всего восемь процентов). Рост затрат связан с существенными изменениями структуры потребления "мобильников" за последние семь лет.
"Москва в цифрах": "Электронный дом"
Кроме того, в столице довольно высока частота обновления смартфонов: москвичи приобретают новую модель в среднем один раз в два года. Таким образом, смартфоны заняли первое место по росту затрат среди всех типов цифровых устройств: с 2010 года они увеличились в пять с половиной раза.
Хотя пользователи отказались от кнопочных телефонов в пользу сенсорных и выросло проникновение мобильного интернета, однако в 2017 году продажи мобильных телефонов без доступа к интернету выросли на пять процентов. Такой рост объема продаж наблюдается впервые за долгие годы.