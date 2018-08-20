СМИ сообщили о росте продаж в мире телефонов без доступа к интернету‍

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Продажи мобильных телефонов без доступа к интернету в 2017 году выросли на пять процентов, сообщает телеканал Sky News. Такой рост объема продаж наблюдается впервые за долгие годы.

В то же время продажи смартфонов с выходом в интернет увеличились всего на два процента. Эксперты объясняют такую разницу тем, что уставшие от социальных сетей покупатели пытаются оградить себя от круглосуточного доступа к ним. Кроме того, британские психологи предупреждают, что у владельцев смартфонов при слишком частом их использовании развивается зависимость от гаджетов.

Как пояснила свое желание купить телефон без интернета жительница Лондона Мэри Эрскин, она постоянно находилась на страницах в Facebook и Instagram, и чем чаще она это делала, тем больше казалось, что нуждается в этом.

По последним данным исследования британского медиарегулятора Ofcom, пятая часть совершеннолетних жителей Великобритании каждую неделю проводит в Сети более 40 часов, причем большинство из них считают себя зависимыми от своих электронных устройств.