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06 октября, 11:08

Культура

Похороны певца Леонида Телешева пройдут 7 октября в Твери

Фото: vk.ru/teleshevgroup

Похороны автора-исполнителя русского шансона и музыкального продюсера Леонида Телешева пройдут 7 октября на Дмитрово-Черкасском кладбище в Твери, где похоронен его друг исполнитель Михаил Круг. Об этом ТАСС сообщил певец Паскаль (настоящее имя – Павел Титов).

По словам артиста, предполагается, что Телешева похоронят недалеко от могилы Круга, но не рядом с ним, поскольку там нет мест.

Паскаль добавил, что продюсер активно помогал Кругу и поддерживал в начале карьеры, когда в него особо никто не верил.

Телешев скончался 4 октября в возрасте 64 лет. Причиной смерти стала онкология.

Прощание с музыкантом пройдет тоже 7 октября в Воскресенском соборе. Отпевание начнется в 12:30.

Певец дружил с Кругом с юности. В 1992 году он спонсировал записи альбома "Жиган-лимон", а позже стал одним из первых слушателей композиции "Владимирский централ".

Телешев также являлся лауреатом премии "Шансон года" и выступал на "Славянском базаре", артист известен своими песнями "Девочка на белом мерседесе" и "Друзьям".

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