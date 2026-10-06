Транспортная прокуратура начала проверку после ограничений работы аэропортов Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после ограничений в работе столичных аэропортов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"(Сотрудникам транспортной прокуратуры. – Прим. ред.) поручено осуществлять мониторинг указанной ситуации в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказания им соответствующих услуг", – говорится в сообщении.

В случае нарушения прав граждане могут обратиться к дежурному прокурору по телефону 8 (999) 663-38-09.

Ранее сообщалось, что авиакомпании начали вносить изменения в расписание полетов на фоне ограничений, действовавших в воздушном пространстве аэропорта Шереметьево. Здесь также был развернут оперативный штаб. Перевозчики будут корректировать график выполнения рейсов в течение суток.

Необходимость в этом появилась на фоне массированного налета БПЛА на Московский регион. С вечера 5 октября до раннего утра 6-го к столице летели 650 дронов, большинство из которых сбили на дальних подступах. По последним данным, жертвами атаки стали два жителя области.