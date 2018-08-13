Чукарин: "Мы хотим дать москвичам "волшебный джойстик" для управления городом"

Москва возглавила мировой рейтинг ООН по электронному правительству и оказанию электронных услуг горожанам. Дальнейшим развитием цифровых технологий в городе заинтересовались 20 тысяч экспертов и представителей бизнес-сообщества, а в концепцию "Умный город – 2030″ внесли еще около 500 предложений.

О том, какие сервисы появятся в столице и чем еще машины готовы помочь москвичам, порталу Москва 24 рассказал замруководителя департамента информационных технологий Алексей Чукарин.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Алексей Валерьевич, расскажите о стратегии в целом. Какие направления в нее входят?

Несколько лет мы занимались автоматизацией различных процессов деятельности: по сути, оцифровывали существующие функции. И в результате получили возможность переводить в "цифру" не только существующие процессы (делать альтернативную цифровую реализацию каждой бумажной функции), а даже создавать новые потребительские свойства для наших горожан. О чем идет речь?

Естественно, даже к 30-му году мы никуда не денемся из квартир, в которых проживаем. Общественный транспорт будет ходить, дороги будут строиться и так далее. Но это достаточный период, чтобы у квартир, дорог и автомобилей появились незаметные, но очень комфортные и удобные свойства.

Самый простой пример: беспроводные датчики, которые устанавливаются на всех сетях, поставляющих ресурсы в квартиру: электричество, вода, тепло. И тогда горожанин вообще может забыть о том, что раз в месяц в определенном интервале времени он должен совершить ритуальные действия: "постучать в бубен", посмотреть на счетчик, сдать его показания куда-то... Потому что сегодня существуют технологии, которые могут эту информацию направлять автоматически, вообще без участия человека.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Таким образом, можно обобщенно сказать, что в стратегии "Умный город – 2030″ мы заменяем все то, что требует скучного, регулярного, не всегда обоснованного человеческого участия, автоматизируем функции или сервисы. Все векторы, в которых мы будем развиваться, направлены на одно – на человека. Чтобы людям жилось проще, интереснее, комфортнее.

Человек может быть кем угодно: врачом, водителем, инженером, бизнесменом. И для него мы развиваем город в шести направлениях:

городская среда;

развитие человеческого капитала;

цифровая мобильность;

городская экономика;

безопасность и экология;

цифровое правительство.

У нас есть много уникальных решений: "Активный гражданин", единый портал mos.ru и так далее. Но это далеко не все. Наша конечная цель – дать горожанину "волшебный джойстик", с помощью которого он сможет управлять городом в той части, которая ему близка: будь то район, двор, дом или подъезд, маршрутная сеть или что угодно еще.

Коль скоро мы говорим о цифровизации, возможно ли будет полностью уйти от бумажных документов и контрактов? Поможет ли блокчейн все это перевести в "цифру"?

Для того, чтобы реализовать стратегию, мы выбрали несколько сквозных технологий. Они будут применяться единообразно во всех сферах городской жизни. Среди них фигурирует и блокчейн. Но не как модная или, как принято сейчас говорить, "хайповая" тема. Он интересен нам как распределенный реестр, с помощью которого город всегда может показать потребителю полную открытость и прозрачность.

Помимо этого, мы будем широко использовать искусственный интеллект. Мы будем обучать нейросети, задействовать технологию больших данных (Big data). Благодаря всему этому, искусственный интеллект в управлении городом и предоставлении услуг станет неотъемлемой частью реалий ближайшего будущего. Чтобы горожанин в любое время дня и ночи, 7 дней в неделю и 365 дней в году мог получить именно ту услугу, которая ему нужна. Без плохого настроения, перерывов на чай и других трудностей. И мы стремимся к тому, чтобы услуга эта была максимально персонифицирована.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Простой пример: иногда при обычной проверке документов сотрудником ГИБДД автолюбители обнаруживают, что их водительские права уже на пару месяцев просрочены. Сильно в этом человек не виноват, просто за 10 лет он мог забыть, что именно в этот день у него кончается срок действия одного из документов. И сейчас мы сделаем небольшой шаг в эту сторону – автоматически будем уведомлять водителей, у которых скоро "закончатся" права.

Сегодня существует тренд на электронный документооборот. Мы стремимся к тому, чтобы уходить от всяких бумажек к "цифре". Бумажное подтверждение, выписка, конечно, все это может сохраниться, если того хочет сам человек. Например, при покупке недвижимости. Но в ближайшие годы и в Москве, и в России все документы будут становиться цифровыми, электронными. Мы сделали главное: прошли большой, тяжелый и дорогой этап автоматизации деятельности. Естественно, что-то еще будет подкручиваться и дорабатываться.

Сейчас мы работаем над единой платформой городских данных, которая еще до 2030 года будет предоставлять очень широкий спектр цифровых возможностей. Но 100 процентов не будет никогда, потому что технологии развиваются, у жителей появляются новые потребности. А значит, всегда нужно будет что-то доделывать и вводить новые сервисы. Ведь мы работаем на конечного потребителя.

В Москве тестируется мобильная сеть 5G. На какой стадии находится развертывание, можно ли уже говорить о каких-то результатах?

Мы совместно с оператором связи, у которого есть необходимый пул частот, разворачивали экспериментальные площадки. На них тестировали как технологические решения, так и разного рода сервисы. Поясню: основной смысл 5G заключается в том, что человек получает любую услугу быстро, практически без задержек. Благодаря этому появляется возможность говорить о тактильном интернете (когда данные передаются с минимально возможной задержкой, измеряемой миллисекундами – прим. ред.).

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Например, врач удаленно проводит манипуляцию в медицинском центре, а на расстоянии эта же манипуляция без задержек воспроизводится, скажем, в машине скорой помощи. На Московском урбанистическом форуме мы показывали возможность проведения ультразвукового исследования удаленно. Оператор аппарата находился в одном углу стенда, а его "пациент" – в другом. После того, как технология 5G пройдет сертификацию, я думаю, у нас появится еще много подобных сервисов.

И еще одно волшебное свойство сетей пятого поколения – это сверхвысокая плотность устройств. Все мы сталкивались с ситуациями, когда несколько телефонов находятся на ограниченной площади, вы, наверное, замечали, что качество связи падает или даже вовсе невозможно установить соединение. Сеть 5G поддерживает до миллиона устройств на квадратном километре – это очень много.

УЗИ – это хороший первый шаг. А как в целом сети пятого поколения отразятся на системе здравоохранения?

Что касается 5G, то это не единственный инструмент, который сегодня приходит на помощь врачам разных специальностей. Есть хороший пример с использованием технологии AR (дополненная реальность – прим. ред.). Хирург надевает специальные медицинские очки и видит текущее состояние пациента, симптоматические проявления, кардиограмму, рентгенограмму и все остальные необходимые данные. И он их получает не через медсестру, которая с какой-то задержкой ему это может сказать. А получает данные сам, все сведения у него находятся перед глазами. И безопасность такой операции существенно выше, поскольку хирург не отвлекается на альтернативные источники получения данных.

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Диагностике это тоже сулит колоссальные дополнительные возможности. Сейчас в городе достаточно активно тестируем возможности "компьютерного зрения". Мы помогаем врачам выявлять онкозаболевания на ранней стадии. И это не какая-то абстрактная история 2030 года – это сегодняшний день. Мы обучили нейросеть по сотням тысяч снимков КТ, МРТ и рентгена, как правильно идентифицировать очаг заболевания. Причем до мельчайших подробностей, которые человек чисто физиологически не может выявить.

Конечно, компьютер не ставит диагноз – это делает врач. Но нейросеть может сказать: "Смотри, кажется, здесь что-то есть! Я изучила миллионы снимков, и этот кажется мне подозрительным".

Если говорить о безопасности, как именно планируется реализовать это направление? Какие угрозы смогут отслеживать высокие технологии?

В ближайшем будущем основу систем безопасности будет составлять видеоаналитика, которая проводит поведенческий анализ, анализ траектории движения человека, автоматически выявляет неожиданные события, инциденты. Тут основная задача – научиться правильно использовать вычислительные ресурсы. Потому что на примере одной станции метро, сквера или бизнес-центра все решается элементарно. Но если речь заходит о двух сотнях тысяч камер, то возникают проблемы, к которым многие разработчики не знают, как подступиться.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Можно организовать сложнейшую систему видеонаблюдения в одном дворе, которая обнаружит и выловит всех-всех злоумышленников. Но на этот двор уйдет половина вычислительных мощностей города, а дворов в Москве более 20 тысяч.

Поэтому мы будем развивать именно технологический компонент. Чтобы обеспечить видеоаналитикой весь город, необходимы более мощные серверы и совершенно другие алгоритмы. Пока система способна обрабатывать лишь один поток данных, а нам нужно, чтобы она обрабатывала порядка 200 тысяч потоков одновременно и при этом могла бы, например, вести трекинг объекта, то есть следить за перемещением.

Но это может применяться не только для безопасности. Например, камера, которая установлена во дворе, может повернуться на мусорную площадку и проследить, вовремя ли вывезли мусор, не оставили ли следов мусора на этой площадке. Сейчас пока операторы отслеживают это глазами, что не всегда эффективно. А система видеоаналитики проследит за всеми мусорными площадками в каждом дворе Москвы. Кроме того, есть датчики загрязнений воздуха и воды, мониторинга потоков транспорта, выбросов вредных веществ и всего прочего.

А как еще высокие технологии могут повлиять на экологическую ситуацию в городе, на энергосбережение?

Есть у нас система управления потреблением ресурсов. Во всех бюджетных учреждениях Москвы и во всех многоквартирных домах стоят датчики, которые контролируют объем подачи воды, тепла, электричества, газа. Это позволяет, во-первых, точно контролировать объемы потребления ресурсов, а во-вторых, это радикально упрощает умное управление зданиями и сооружениями.

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Внедрение системы "умного дома" в одной конкретной квартире снижает потребление ресурсов примерно на 20 процентов. Учитывая часы наивысшей нагрузки по потреблению, ночью всегда выключается освещение в определенной категории помещений, а еще ночью можно немного снизить температуру горячей воды (если это не больница или там нет школьников). Таким образом, в масштабах города мы можем говорить об экономии в десятки процентов.

Что касается экологической стороны вопроса, то речь идет не только о контроле вывоза мусора. Это и контроль уборки территории, оценка состояния дорожного покрытия, контроль ремонта дорог. Это и контроль состояния воздуха в частности и окружающей среды вообще.

Главная задача ближайших месяцев, может быть, года – обучить нейросеть таким образом, чтобы оператор только контролировал работу и принимал финальное решение, а все остальное система делала бы сама.

Стратегия "Умный город 2030″ вышла на обсуждение на crowd.mos.ru. А каковы результаты предыдущих опросов? Какие опасения горожане высказывали чаще всего?

Знаете, тут удивительное дело! Первые опросы мы проводили в соцсетях, и нам было немного боязно, что люди начнут протестовать против "цифры". Честно скажу, я ожидал, что не менее трети выступят против цифровизации. А по результатам оказалось, что у нас 92 процентов смелых людей. Вопреки часто тиражируемым историям, они не боятся "Большого брата", а заявляют, что технологии повлияли на их жизнь сугубо положительно. Они не боятся слишком большого количества сервисов. И даже наоборот! С нетерпением ждут новых.

Например, у нас 42 процента горожан хотят роботов-помощников. Какое-то устройство, которое бы делало всю работу по дому. Еще 64 процента хотят персонифицированную медицину с индивидуальным подходом, подобранным конкретно под их фенотип, генотип. Очень бодро и позитивно горожане воспринимают историю про искусственный интеллект, который будет управлять транспортом, производить мониторинг экологической ситуации и так далее. А каждый второй хочет умную квартиру. Причем мы убедились, что горожане действительно знают, что это такое.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

У оставшихся восьми процентов опрошенных мнения разделились приблизительно пополам: часть людей выразили безразличие к высоким технологиям, часть – опасения, что о них будет слишком много информации в Сети, а они бы этого не желали.

И, конечно, возникали вопросы надежности и сохранности персональных данных: проще говоря, что будет, если в результате какого-то катаклизма пострадают городские серверы. Условно, "как потом эти единицы-нолики с земли собирать".

Здесь отмечу, что сохранность цифрового документа во много-много раз выше, чем бумажного. Бумажка может промокнуть, потеряться, не дойти, ее может съесть кот... Но электронный документ защищен от всего этого.