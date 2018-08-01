Москвичи выберут самые полезные технологии для программы "Умный город – 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичам предложили поделиться своими идеями, какие технологии должны появиться или развиваться в городе до 2030 года. Обсуждение открыто на площадке crowd.mos.ru с 1 по 10 августа.

Оставить свой комментарий можно в разделах "Умный город", "Технологии будущего" и "Стратегические инициативы". Жители также могут высказать идеи по конкретным направлениям: здравоохранение, образование, культура, транспорт, городская среда и ЖКХ, социальная сфера и система "Открытое Правительство".

В процессе обсуждения горожане смогут задать вопросы экспертам из правительства Москвы и крупных ИТ-компаний. Сообщения можно адресовать напрямую главе ведомства Артему Ермолаеву и его заму Алексею Чукарину, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Потребуется регистрация. Самые интересные предложения могут войти в программу "Умный город – 2030", какие-то нововведения власти готовы убрать по просьбе жителей. Во время обсуждения запланирован цикл вебинаров с участием разработчиков концепции и специалистов в области высоких технологий, их ведущие также ответят на разные вопросы горожан.

Стратегию развития столицы "Умный город" уже обсудили с представителями профессионального ИКТ-сообщества. В дискуссии приняли участие около 20 тысяч экспертов и представителей бизнеса, а также органов исполнительной власти города Москвы. Авторы проекта собрали около 500 предложений.

Основами развития умного города станут искусственный интеллект, интернет 5G, виртуальная/дополненная реальность, интернет вещей, блокчейн, 3D-печать, нейроинтерфейсы и большие данные (big data).

"Технология виртуальной реальности и VR-очки позволят из дома совершать экскурсии по музеям и осматривать точные копии реальных экспонатов. С помощью 3D-печати школьные учителя смогут создавать из пластика объемные химические молекулы, макеты планет и звезд, фигуры насекомых, птиц и доисторических животных. Это позволит сделать школьные занятия гораздо более интересными", – пояснили в ведомстве.

Искусственный интеллект же будет принимать показания счетчиков и передавать их в УК без участия домовладельцев, отметили представители департамента.

Краудсорсинговая платформа правительства Москвы действует уже четыре года. Горожане обсуждали качество обслуживания в поликлиниках, стандарт детского отдыха, маршруты наземного транспорта и многое другое. За все время существования проекта пользователи предложили порядка 80 тысяч идей, 2700 из них были приняты.