Врач рассказала, как распознать аномалию зрения

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова, директор по клиническим вопросам компании Johnson & Johnson Vision в РФ и СНГ Ирина Лещенко рассказала в интервью радио Sputnik, почему люди видят и воспринимают цвета по-разному.
По ее словам, дальтонизмом в быту часто называют любые нарушения цветовосприятия, однако дальтонизмом считается выпадение из восприятия целого цвета. Врач отметила, что гораздо чаще встречаются нарушения, связанные с невосприимчивостью к отдельным оттенкам.
"Больше распространено такое явление, когда люди аномально воспринимают какой-то один цвет. Они не видят оттенки, не могут сказать, салатовый это или зеленый. Обычно все эти нарушения врожденные, они связаны с аномалией колбочек, которые в сетчатке отвечают за центральное зрение и за цветовое", – рассказала Лещенко.
По словам специалиста, бывают и приобретенные нарушения цветовосприятия.
"Художники часто говорят об этом после экстракции катаракты, когда собственный хрусталик убирают, заменяют его искусственным – тогда по-другому они видят цвета, чем до этого. Или когда начинает прогрессировать катаракта, зрение становится все хуже, мутнее", – сказала Лещенко, добавив, что бывают похожие состояния при отравлениях, когда это сказывается на зрительном нерве.
Врач также отметила, что нарушения восприятия цвета, как правило, чаще встречаются у мужчин.
"Я все время говорю мужу, что у него куртка темно-синяя, он говорит, что она коричневая. Но я считаю, что я права, потому что мужчины хуже различают цвета, это доказано. Женщинам в этом больше веры, у них реже встречаются цветовые аномалии ", – отметила специалист.
Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков ранее рассказал об опасности ношения цветных контактных линз. По его словам, они дают возможность изменить цвет глаз на время, однако их ношение может привести к искажению восприятия. По словам специалиста, цветные линзы не стоит носить в вечернее время или в пасмурную погоду.
Ранее врач предупредил женщин о развитии синдрома сухого глаза из-за некачественной косметики. Она часто попадает на слизистую глаза, что провоцирует проблему.
Врач объяснил, что люди с синдромом сухого глаза жалуются на слезотечение. Это связано с тем, что слои слезной пленки могут повреждаться и слеза становится неполноценной, раздражается тройничный нерв. Организм в ответ на это считает, что нужно выработать больше слез.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: