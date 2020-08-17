Врач рассказала, как распознать аномалию зрения

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Врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова, директор по клиническим вопросам компании Johnson & Johnson Vision в РФ и СНГ Ирина Лещенко рассказала в интервью радио Sputnik, почему люди видят и воспринимают цвета по-разному.

По ее словам, дальтонизмом в быту часто называют любые нарушения цветовосприятия, однако дальтонизмом считается выпадение из восприятия целого цвета. Врач отметила, что гораздо чаще встречаются нарушения, связанные с невосприимчивостью к отдельным оттенкам.

"Больше распространено такое явление, когда люди аномально воспринимают какой-то один цвет. Они не видят оттенки, не могут сказать, салатовый это или зеленый. Обычно все эти нарушения врожденные, они связаны с аномалией колбочек, которые в сетчатке отвечают за центральное зрение и за цветовое", – рассказала Лещенко.

По словам специалиста, бывают и приобретенные нарушения цветовосприятия.

"Художники часто говорят об этом после экстракции катаракты, когда собственный хрусталик убирают, заменяют его искусственным – тогда по-другому они видят цвета, чем до этого. Или когда начинает прогрессировать катаракта, зрение становится все хуже, мутнее", – сказала Лещенко, добавив, что бывают похожие состояния при отравлениях, когда это сказывается на зрительном нерве.

Врач также отметила, что нарушения восприятия цвета, как правило, чаще встречаются у мужчин.

"Я все время говорю мужу, что у него куртка темно-синяя, он говорит, что она коричневая. Но я считаю, что я права, потому что мужчины хуже различают цвета, это доказано. Женщинам в этом больше веры, у них реже встречаются цветовые аномалии ", – отметила специалист.

Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков ранее рассказал об опасности ношения цветных контактных линз. По его словам, они дают возможность изменить цвет глаз на время, однако их ношение может привести к искажению восприятия. По словам специалиста, цветные линзы не стоит носить в вечернее время или в пасмурную погоду.

Ранее врач предупредил женщин о развитии синдрома сухого глаза из-за некачественной косметики. Она часто попадает на слизистую глаза, что провоцирует проблему.

Врач объяснил, что люди с синдромом сухого глаза жалуются на слезотечение. Это связано с тем, что слои слезной пленки могут повреждаться и слеза становится неполноценной, раздражается тройничный нерв. Организм в ответ на это считает, что нужно выработать больше слез.

