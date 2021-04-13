Мануальный терапевт назвал причину хруста суставов

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Мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, нужно ли опасаться хруста в суставах и как от его избавиться. Этим он поделился в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, люди, приступающие к занятиям спортом после долгого перерыва, часто замечают, что в суставах возникают какие-то щелчки и хрусты. Появление таких звуков связано со свойствами синовиальной жидкости, находящейся в любом здоровом суставе. Чем эта жидкость гуще, тем хруст громче, уточнил Кабычкин.

"Когда человек активно двигается, улучшается кровообращение, синовиальная жидкость активно выделяется в полости сустава для адекватной его смазки. Чем интенсивнее движения и чем их больше, тем больше синовиальной жидкости, тем более она разжижается, и суставы не хрустят", – рассказал врач.

Он также добавил, что занятия спортом при появлении такого хруста не нужно прекращать. По его словам, чрезмерно увлекаться упражнениями тоже не стоит, потому что это может привести к проблемам в опорно-двигательном аппарате.

"Лучше обратиться к специалисту, чтобы определить, какие физические нагрузки оптимальны для вас, тогда вся жизнь перестанет быть "хрустящей", – отметил эксперт.

Он объяснил, что бывает хронический хруст, который обычно касается мелких суставов. Так, например, многие хрустят пальцами. Однако, если хруст сопровождается болью или если звук возникает в районе сустава нижней челюсти, то стоит обратиться к специалисту.

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