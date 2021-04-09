Названы симптомы, при которых нужно срочно обращаться в поликлинику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный рассказал, при каких симптомах нужно обращаться в поликлинику. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, повышение артериального давления, боль в суставах, усталость, снижение работоспособности являются поводом для обращения к врачу.

"А также при изменении в привычном образе жизни – резко похудел человек, резко поправился, перестал высыпаться, стал раздражительным, нервным, внешне изменился, на расческе стало больше волос, появились высыпания на коже, чувство дискомфорта, боль, изжога", – рассказал Безымянный.

Он отметил, что также существуют и симптомы, при которых надо вызывать скорую помощь. Речь о боли в груди или животе, остро возникшей головной боли.

Ранее национальная служба здравоохранения США назвала головную боль симптомом серьезных заболеваний. По мнению специалистов, недомогание может указывать на проблемы с кровеносными сосудами в мозге, опухоль или повреждение. Кроме того, голова может болеть при повышенном или пониженном внутричерепном давлении.