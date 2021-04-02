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Общество

05:18

Головную боль назвали симптомом серьезных заболеваний

медицина общество

Фото: depositphotos/undrey

Национальная служба здравоохранения США назвала головную боль симптомом серьезных заболеваний. Об этом пишет издание Express.

По мнению специалистов, недомогание может указывать на проблемы с кровеносными сосудами в мозге, опухоль или повреждение. Кроме того, голова может болеть при повышенном или пониженном внутричерепном давлении. Недуг также могут вызвать различные инфекции, в том числе менингит.

Медики дополнительно указали, что головные боли могут стать последствием частого приема лекарственных препаратов. В числе прочих недомогание способны возникнуть после приема обезболивающих средств.

Ранее кислый привкус во рту назвали признаком смертельно опасного состояния. По мнению британских медиков, симптом может быть предвестником сердечного приступа.

До этого специалисты из Британии перечислили неожиданные симптомы цирроза печени. Отмечалось, что чаще всего заболевание возникает при длительной интоксикации алкоголем, из-за вирусных гепатитов B, С и D и паразитарных инфекций.

"Доктор 24": "необычные причины головной боли"

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