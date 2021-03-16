Мясников назвал неожиданный симптом рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, о каких заболеваниях может говорить переизбыток кальция, сообщает телеканал "Россия 1".

Он отметил, что, обнаружив такую проблему, снижать количество минерала в организме нет смысла, поскольку его повышенная выработка становится именно симптомом, а не причиной.

"Вопрос не в том, к чему это приведет, вопрос в том, почему это произошло. Потому что 90% случаев гиперкальцимии – это всего два диагноза. Либо аденома паращитовидной железы, либо рак", – рассказал специалист.

Врач добавил, что избыток кальция чаще всего говорит об онкологическом заболевании почек либо легкого. Он добавил, что при выявлении переизбытка минерала эти органы надо обследовать в первую очередь.

Ранее ученые назвали вздутие живота симптомом смертельно опасной болезни. По мнению британских специалистов, это может быть признаком рака кишечника.