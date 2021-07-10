Девять человек пострадали после аварии с катером в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "112"

Девять человек пострадали в результате столкновения катера с бетонной набережной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на Дудергофском канале. По информации Главного управления МЧС России по городу, пострадавшим потребовалась госпитализация.

"Моторный катер, на борту которого находилось девять человек, в том числе трое детей, совершил столкновение с бетонной набережной. В результате все пассажиры оказались в воде. Силами поисково-спасательной службы были извлечены, переданы в 03", – уточнили спасатели.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что по факту произошедшего будет проведена проверка. Представители ведомства оценят, как соблюдались правила безопасности эксплуатации водного средства.

В июне текущего года инцидент с катером произошел и в Москве. Тогда на Москве-реке за борт упал шестилетний ребенок. Он получил ранения от винта судна и впоследствии скончался.