Власти Тольятти назвали поджог вероятной причиной лесного пожара

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Мэр Тольятти Николай Ренц заявил, что причиной крупного лесного пожара в регионе рассматривается поджог. Об этом сообщает РИА Новости.

"Возбуждено уголовное дело. Первая и наиболее вероятная версия – это все-таки поджог, потому что мы видим место недалеко от грунтовой дороги, откуда пошел пожар и перекинулся на другие участки", – заявил чиновник.

Ренц добавил, что правоохранители изучат записи с камер наблюдения, установленных в лесу.

Крупный лесной пожар произошел в Тольятти в непосредственной близости от домов и санатория. Огонь охватил 152 гектара. На сегодняшний момент очаги возгорания локализованы.