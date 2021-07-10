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Происшествия

16:32

Четыре человека пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Москве

происшествия

Фото: Телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

На востоке Москвы в ДТП перевернулась машина скорой помощи, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

"Пересечение Щелковского шоссе с улицей 3-ей Парковой. ДТП с автомобилем скорой помощи и внедорожником. Скорая перевернулась. Пострадали четыре человека, трое пострадавших в машине скорой. На месте происшествия находятся оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Тем не менее пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своем Telegram-канале написала, что на перекрестке Щелковского шоссе и улицы 3-ей Парковой столкнулись четыре автомобиля. По этой причине перекрыто движение по дублеру Щелковского шоссе.

Ранее Один человек погиб в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в городском округе Серебряные Пруды. По данным Главного управления МЧС России по Московской области, трагедия произошла в районе 159 километра трассы М6.

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