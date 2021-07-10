Один человек погиб в ДТП с участием автобуса в Подмосковье

Фото: МЧС России

Один человек погиб в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в городском округе Серебряные Пруды. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По данным Главного управления МЧС России по Московской области, трагедия произошла в районе 159 километра трассы М6.

"В результате нарушения правил дорожного движения легковой автомобиль совершил лобовое столкновение с пассажирским автобусом", – добавили в ведомстве.

В ДТП также получили травмы четыре человека.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на Киевском шоссе в ТиНАО. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.