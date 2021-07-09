В Москве задержали блогеров, совершивших более 800 нарушений ПДД

В Москве поймали троих блогеров, которые нарушали ПДД ради лайков

В Москве задержали троих блогеров, которые нарушили ПДД более 800 раз. Об этом сообщается на сайте МВД.

6 июля сотрудники ДПС задержали водителя автомобиля премиум-класса. Им удалось установить, что за 2021 год он привлекался к административной ответственности 582 раза.

Кроме того, он публиковал в Сети видеоролики, на которых демонстративно нарушал правила дорожного движения.

"При досмотре автомобиля были обнаружены государственные регистрационные знаки, зарегистрированные на принадлежащую другому человеку машину и находящиеся в архивном учете", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также 6 июля был задержан житель Москвы, который привлекался к административной ответственности 151 раз. На данный момент он лишен водительского удостоверения и отстранен от управления транспортным средством.

Еще один задержанный сотрудниками ДПС блогер привлекался к административной ответственности 71 раз. Материалы по его делу направлены в суд для принятия решения.

Ранее российским автомобилистам рассказали о правонарушениях, за которые грозят штрафы от нескольких сотен тысяч до 1 миллиона рублей. В частности, наказание грозит за пьяное вождение. Если водитель попался первый раз, то ему выпишут штраф в размере 30 тысяч рублей и лишат прав на срок до 2 лет.

За повторное нарушение с 1 июля ему придется заплатить до 300 тысяч рублей. В случае если у автомобилиста есть судимость за ДТП с жертвами, то придется отдать полмиллиона рублей.